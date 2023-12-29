Демонстрация проблем в авиации: в РФ начали работать над новым учебно-боевым МиГ-УТС

Учебно-боевые самолеты L39 в РФ уже летают с выключенной системой катапультирования сидений, потому что Чехия не поставляет детали. Новые Як-130 дорогие и их мало, поэтому МиГ создает максимально дешевый самолет.

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) МиГ начала работы над советским проектом учебно-боевого самолета МиГ-УТС из-за проблем в обучении летчиков и дефицита технологий. Об этом сообщает "Ростех".

В РФ решили запустить программу создания учебно-боевого самолета МиГ-УТС. Разработчики позиционируют его как ключевую часть нового комплекса подготовки летчиков. Основная задача разработки — заменить учебно-боевые L-39. Они находятся в эксплуатации с 1970-х годов. Россияне заявляют, что они не могут поддерживать L39 в эксплуатации, поэтому нужен новый самолет. Сейчас в РФ летчики летают на L39 с выключенной системой катапультирования сидений, потому что срок действия подошел к концу, а Чехия не поставляет детали в Москву.

"Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации и в пилотировании, и в обслуживании одномоторный самолет, который полностью соответствует требованиям, которые ставятся к этапу основной подготовки", — рассказал заместитель исполнительного директора ОКБ оперативно-тактической авиации Андрей Недосекин.

Чтобы быстрее завершить разработку ОАК планируют использовать наработки с самолета МиГ-АТ, а также взять двигатель АИ-222-25, который изготавливается на комплексе "Салют". Прототипы МиГ-АТ были построены в середине 1990-х годов. Он имеет прямое крыло, тандемную двухместную кабину и крестообразное оперение.

МиГ-УТС получит кабину от МиГ-АТ Фото: Википедия

В РФ уже есть новый учебно-боевой самолет Як-130 с такими же двигателями АИ-222-25 с лучшими характеристиками. Однако в РФ могут создать МиГ-УТС как промежуточный к Як-130.

Напомним, 28 ноября СМИ писали, что Иран получил российские учебно-боевые самолеты Як-130.

27 декабря в РФ заявили о создании бикалиберной РСЗО "Возрождение" на базе системы минирования "Земледелие".