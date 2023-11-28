Су-35, Ми-28 и Як-130: Иран и РФ договорились о поставках боевой авиации

Заместитель министра обороны Ирана Махди Фарахи заявил, что достигнуто соглашение о приобретении самолетов и вертолетов российского производства.

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Иран договорился с Россией о приобретении истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых Як-130. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Заместитель министра обороны Ирана бригадный генерал Махди Фарахи заявил, что соглашение с Россией о приобретении боевой авиации достигнуто. Речь идет об истребителях Су-35, ударных Ми-28 и учебно-боевых Як-130. Он утверждает, что самолеты и вертолеты "точно будут" в распоряжении Ирана.

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Также утверждается, что иранский военный парк вертолетов в регионе является самым мощным. Удалось модернизировать авиапарк вертолетов благодаря выполнению нескольких проектов. Ситуация с истребителями другая. В Иране говорят, что они не приобрели ни одного нового истребителя, за исключением нескольких самолетов МиГ-29 в 1990-х годах. В сентябре были получены первые самолеты Як-130. Отмечается, что учебно-боевой самолет позволит иранским летчикам пройти обучение по эксплуатации истребителей 4+ поколения и даже самолетов 5 поколения по типу Су-57.

Ранее СМИ писали, что РФ передаст Ирану 60 истребителей Су-35 в обмен на военную помощь Тегерану.

Су-35 — это российский многоцелевой истребитель, который в РФ называют промежуточным между советским Су-27 и истребителем 5 поколения Су-57. Самолет получил увеличенный ресурс двигателей, а также усиленный планер. Су-35 имеет до 8 тонн полезной нагрузки.

Вертолет Ми-28

Ми-28 — советский/российский ударный вертолет, созданный для уничтожения бронетехники, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей.

Як-130 в составе ВКС Ирана

Як-130 — это российский учебно-боевой самолет, который ГКБ имени Яковлева разработало совместно с итальянцами и при поддержке "Мотор-Сич". Его создали для замены Л-39. Первый полет осуществлен еще в 1996 году, а начало эксплуатации датируется 2010 годом.

Напомним, 2 сентября Иран получил партию российских самолетов Як-130.

27 ноября СМИ писали, что РФ может получить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Ababil.