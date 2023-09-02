Иран получил партию российских учебно-боевых самолетов Як-130 (фото)

РФ согласилась передать Ирану, как утверждают журналисты, 60 истребителей Су-35 в обмен на военную помощь Тегерану. Як-130 должны подготовить летчиков для их эксплуатации.

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Воздушные силы Ирана получили на вооружение первые два самолета Як-130, которые должны подготовить военных к истребителям Су-35. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

В Иране показали два учебно-боевых самолета Як-130. Они базируются на 8-й тактической авиабазе вблизи Исфахана. Як-130 — это самолет с аэродинамической компоновкой, который имеет дозвуковые летно-технические характеристики. Кроме этого самолет можно использовать как легкий штурмовик. Он развивает скорость до 1042 км/ч и имеет операционную дальность до 500 км.

Як-130 для Ирана

Самолет производит государственное конструкторское бюро Яковлева в РФ. Украина участвовала в разработке самолета вместе с итальянской Alenia Aermacchi. Однако разработка происходила в начале 2000-х годов. С украинской стороны поддержку оказывала "Мотор Сич". Создавали учебно-боевой самолет для замены чешских Л-39.

На Як-130 готовят летчиков для освоения Су-30МК, если самолеты поставляются на экспорт. В случае Ирана РФ поставляет истребители Су-35. В апреле 2023 года первые 3 самолета прибыли в Иран. По данным СМИ, РФ передаст Тегерану 60 самолетов в обмен на военную помощь.

Напомним, 31 августа Иран предоставил технические данные в КНДР для создания военных дронов на основе американских БПЛА.

29 августа в Тегеране состоялись масштабные учения по радиоэлектронной борьбе "Щит стражей Велаята".