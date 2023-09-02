Іран отримав партію російських навчально-бойових літаків Як-130 (фото)

РФ погодилась передати Ірану, як стверджують журналісти, 60 винищувачів Су-35 в обмін на військову допомогу Тегерану. Як-130 мають підготувати льотчиків для їхньої експлуатації.

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Повітряні сили Ірану отримали на озброєння перші два літаки Як-130, які мають підготувати військових до винищувачів Су-35. Про це повідомляє іранське інформагентство Tasnim.

В Ірані показали два навчально-бойових літаки Як-130. Вони базуються на 8-й тактичній авіабазі поблизу Ісфахана. Як-130 — це літак з аеродинамічним компонуванням, який має дозвукові льотно-технічні характеристики. Окрім цього літак можна використовувати як легкий штурмовик. Він розвиває швидкість до 1042 км/год й має операційну дальність до 500 км.

Як-130 для Ірану

Літак виробляє державне конструкторське бюро Яковлєва у РФ. Україна брала участь в розробці літака разом з італійською Alenia Aermacchi. Проте розробка відбувалась на початку 2000-х років. З українського боку підтримку надавала "Мотор Січ". Створювали навчально-бойовий літак для заміни чеських Л-39.

На Як-130 підготовлюють льотчиків для опанування Су-30МК, якщо літаки постачаються на експорт. У випаду Ірану РФ постачає винищувачі Су-35. У квітні 2023 перши 3 літаки прибули в Іран. За даними ЗМІ, РФ передасть Тегерану 60 літаків в обмін на військову допомогу.

Нагадаємо, 31 серпня Іран надав технічні дані у КНДР для створення військових дронів на основі американських БПЛА.

29 серпня в Тегерані відбулись масштабні навчання з радіоелектронної боротьби "Щит вартових Велаята".