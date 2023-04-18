В Іран могли прибути перші 3 винищувачі Су-35 з Росії: що відомо (відео)

В соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно один з літаків Су-35. За даними аналітиків, Росія погодилась продати понад 60 винищувачів в обмін на військову допомогу, зокрема на тисячі безпілотників.

Related video

Іранські ВПС почали отримувати російські винищувачі Су-35, які спочатку виготовлялись для Єгипту. Про це повідомляє портал Мілітарний.

На відео потрапив момент заходу на посадку винищувача Су-35 в міжнародному аеропорті Мехрабад в Тегерані. Стверджується, що на летовище приземлилось 3 літаки. OSINT-аналітик з ніком Tendar стверджує, що літаки досі в кольорах, які призначались для єгипетських Військово-повітряних сил.

Варто зазначити, що ще в кінці 2022 року західна розвідка повідомляла про домовленості між Іраном та РФ на постачання винищувачів Су-35 в обмін на військову допомогу. Адміністрація Джо Байдена має факти постачання Кремлем в Тегеран сучасної зброї, включно з системами ППО, гелікоптерами та винищувачами. Вже в січні 2023 року член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі підтвердив наміри про закупівлю російських винищувачів. Літаки мали поступити на озброєння вже після 21 березня.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень CSIS у своєму дослідженні від 14 квітня повідомив, що Кремль продав Ірану понад 60 літаків Су-35 в обмін на тисячі безпілотників, які РФ використовує для ударів по критичній інфраструктурі та інфраструктурі подвійного призначення. Автори посилаються в цьому твердженні на статтю RAND Corporation від жовтня 2022 року. В ній експерти пишуть про те, що РФ дійсно продала понад 60 літаків Су-35 Ірану.

Також відомо, що у РФ стоять на зберіганні винищувачі Су-35СЕ, які були виготовлені для Єгипту. Вони замовляли 24 літаки на 2 млрд доларів, однак в останній момент Каїр відмовився від закупівлі.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали, що Іран таємно намагається домовитись з РФ про постачання компонента для ракетного палива.

5 квітня розслідувачі виклали дані з пошти ексдепутата РФ Багдасарова. Стало відомо, що РФ йде на співпрацю з Іраном, щоб обійти санкції.