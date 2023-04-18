В Иран могли прибыть первые 3 истребителя Су-35 из РФ: что известно (видео)

В социальных сетях распространяется видео, на котором виден один из самолетов Су-35. По данным аналитиков, Россия согласилась продать более 60 истребителей в обмен на военную помощь, в том числе тысячи беспилотников.

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Иранские ВВС начали получать российские истребители Су-35, первоначально изготовлявшиеся для Египта. Об этом сообщает портал Милитарный.

На видео попал момент захода на посадку истребителя Су-35 в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране. Утверждается, что на аэродром приземлилось 3 самолета. OSINT-аналитик с ником Tendar утверждает, что самолеты до сих пор в цветах, предназначенных для египетских Военно-воздушных сил.

Следует отметить, что еще в конце 2022 года западная разведка сообщала о договоренностях между Ираном и РФ на поставку истребителей Су-35 в обмен на военную помощь. Администрация Джо Байдена имеет факты поставки Кремлем в Тегеран современного оружия, включая системы ПВО, вертолеты и истребители. Уже в январе 2023 г. член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Шахрияр Хейдари подтвердил намерения закупить российские истребители. Самолеты должны были поступить на вооружение уже после 21 марта.

Центр стратегических и международных исследований CSIS в своем исследовании от 14 апреля сообщил, что Кремль продал Ирану более 60 самолетов Су-35 в обмен на тысячи беспилотников, используемых РФ для ударов по критической инфраструктуре и инфраструктуре двойного назначения. Авторы ссылаются в этом утверждении на статью RAND Corporation от октября 2022 года. В нем эксперты пишут о том, что РФ действительно продала более 60 самолетов Су-35 Ирану.

Также известно, что в РФ стоят на хранении истребители Су-35СЭ, изготовленные для Египта. Они заказывали 24 самолета на 2 млрд долларов, однако в последний момент Каир отказался от закупки.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Иран тайно пытается договориться с РФ о поставках компонента для ракетного топлива.

5 апреля расследователи изложили данные по почте эксдепутата РФ Багдасарова. Стало известно, что Россия идет на сотрудничество с Ираном, чтобы обойти санкции.