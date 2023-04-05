Иранский гамбит: украинские хакеры взломали почту экс-депутата Госдумы РФ Багдасарова

Благодаря документам, которые получили украинские хакеры с почты Байдасарова стало известно, что углубленное российско-иранское сотрудничество является вынужденным шагом РФ для обхода санкций. Это касается не только оружия, но и промышленного оборудования.

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Украинские хактивисты команды "Киберспротив" передали в распоряжение международного разведывательного сообщества InformNapalm материалы об эксдепутате Госдумы РФ, директоре российского "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии", ведущему авторской программы "СМЕРШ" на канале российского пропагандиста Соловьева. Благодаря документам стало известно, что в РФ из-за международных санкций не хватает запчастей, а также о том, как в РФ хотят выйти на рынки в обход санкций. Расследование выложило в сеть международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Иранский гамбит

Благодаря документам, которые получили украинские хакеры с почты Байдасарова стало известно, что углубленное российско-иранское сотрудничество является вынужденным шагом РФ для обхода санкций. Это касается не только оружия, но и промышленного оборудования.

Так, например, из переписок Багдасарова стало известно, что на 5 российских ТЭЦ (Новогорковской, Владимирской, Пермской, Академической, Ижевской) нуждаются в срочном обслуживании газовые турбины (9 шт.) и компрессоры. Из-за санкций РФ не может закупить нужное оборудование, поэтому Багдасаров выступает посредником в налаживании сотрудничества с иранскими компаниями.

Также к Багдасарову, чтобы выйти на иранский рынок, обращаются другие российские юридические лица, в частности, производители алюминия и продуктов обработки цветных металлов, ведь на эти товары наложены международные санкции. Кроме этого к экс-депутату обращается и иранская сторона, чтобы поставлять в РФ корм для животных.

Ирак

В Ираке, согласно переписке, Багдасарова, прежде всего, интересуют политики, которые могут организовать встречи с руководством государства. Хакеры получили документ, свидетельствующий о встрече Багдасарова с иракскими политиками от шиитской группировки Катаиб Хезболла и партии Кадымун. Дочь Багдасарова, Анна, замужем за гражданином Ирака и у них есть общий ребенок, который родился в ОАЭ, где у Багдасарова есть фирмы-прокладки.

Африка

Экс-депутат также активно переписывается с представителями Африки в поисках инвесторов для добычи олова, тантала и вольфрама в Уганде и ДР Конго, а также для перепродажи в Уганде золота, строительства нефтехранилища и торговли топливом.

Багдасаров Семен Аркадьевич. Персональная информация

20.10.1954 года рождения, родился в г. Маргилан, Ферганская обл., Узбекская ССР, имеет армянское происхождение. Обитает в Москве.

Женат, имеет двоих взрослых детей, на которых оформлены оффшоры на Кипре. Они также привлечены к схемам "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии", который возглавляет Семен Багдасаров.

Багдасаров в свое время окончил Ульяновское танковое училище, затем проходил военную службу в Крыму. Там родились его дети. В открытых источниках сообщается, что Багдасаров имеет ведомственные знаки отличия ФСБ.

Военную службу экс-депутат оставил в 1995 году в звании полковника.

В настоящее время он официально не занимает государственные должности. Благодаря переписке "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии", который он возглавляет, становится известно, что Центр работает в том числе и как организация по отмыванию средств, через которую экс-депутат и его семья ежемесячно получают миллионы рублей. В списке работников этой "некоммерческой организации" дети Багдасарова числятся как "ведущие специалисты".

Сам экс-депутат подал декларацию за 2020 год, в которой официально заработал всего немногим более 265 тыс. рублей. А согласно расчету уведомления ему об уплате налога на транспорт заплатил за год более 200 тыс. рублей.

Несмотря на то, что Семен Багдасаров официально состоит в браке, это не мешает ему знакомиться с женщинами в интернете. Так, активисты "КіберСпротиву" нашли на почте письмо о возобновлении пароля на сайте эскорт-услуг. А также найден скриншот переписки, где Семен Багдасаров предлагал 40-летней эскортнице Анне из Москвы стать его содержанкой.

На почте экс-депутата хакеры также обнаружили письма о заказе им медпрепаратов для усиления потенции.

Анализ переписок позволил выявить, что Багдасаров привлечен к схемам выкупа российской земли из государственной собственности для дальнейшей перепродажи с привлечением нескольких подставных юридических лиц.

Санкции против Семена Багдасарова

Согласно Указу Президента Украины от 19 октября 2022 года № 726/2022, которым было введено в действие решение СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", гражданин РФ Семен Багдасаров внесен в санкционный список Украины через агрессивную пропагандистскую риторику на шоу Соловьева и поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. В других странах он пока ни в один санкционный список не попал.

"Как следует из частной переписки и других материалов дампу, роль шута на пропагандистских шоу является лишь верхушкой айсберга и служит скорее прикрытием основной деятельности Багдасарова, которая заслуживает придирчивого внимания. А еще, пока полковник с медалями кричит, что надо отвоевать "исконные русские "У Украины и Турции, тихонько работают его схемы по продаже российской государственной земли, чтобы иметь возможность выводить деньги на Кипр, в ОАЭ или другие страны. Дети Багдасарова, очевидно, сами не планируют жить в РФ", — говорится в публикации InformNapalm.

Ранее украинские хакеры сломали аккаунт российского волонтера Михаила Лучина на AliExpress, и "подкорректировали" заказы на дроны для ВС РФ. Вместо дронов они и заказали для российской армии фаллоимитаторы и страпоны.

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