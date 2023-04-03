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Мир

Секретная резиденция Путина: расследователи показали, как она выглядит (фото, видео)

секретная дача путина, резиденция путина, владимир путин
Фото: Известия | Расследоватили показали на видео место, в которое приезжает кататься Владимир Путин

В зимней резиденции, утверждают расследователи, есть панорамный лифт, соляная комната, несколько баров, криокомната, помещение для просмотра видеофильмов.

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У президента России Владимира Путина есть элитная секретная резиденция недалеко от Сочи. Об этом сообщает "Навальный LIVE".

Расследователям удалось обнаружить целый жилой комплекс, в который российский лидер приезжает зимой покататься на лыжах.

В доме всего 4 этажа: два над землей и еще два подземных. Общая площадь президентской резиденции составляет 3800 квадратных метров.

В зимней резиденции Путина есть панорамный лифт, соляная комната, несколько баров, криокомната, помещение для просмотра видеофильмов.

На территории резиденции расположены финская сауна, бассейны с холодной и горячей водой, аквазона, а также отдельный массажный кабинет.

дача путина, дача путина сочи Fullscreen
Расследователи обнаружили зимнюю дачу Владимира Путина
дача путина, красная поляна Fullscreen
Расследователи обнаружили зимнюю дачу Владимира Путина
дача путина, дача путина план Fullscreen
Расследователи обнаружили зимнюю дачу Владимира Путина
дача путина, дача путина сочи
дача путина, красная поляна
дача путина, дача путина план

По словам журналистов, одни только светильники в резиденции стоят более полумиллиона рублей.

Расследователям также удалось выяснить, что возле зимней резиденции Путина, на Красной поляне установили "Панцирь-С1" (средство ПВО, — ред.). Его поставили возле того места, где российский президент любит кататься на лыжах.

В километре от противоракетной установки находится комплекс зданий на 20 га земли с вертолетной площадкой и собственным подъемником.

К слову, весь комплекс зданий по документам принадлежит российскому "Газпрому".

Расследователям также удалось узнать, что резиденции президента РФ охраняют системы ПВО "Панцирь С-1". В частности комплексы "Панцирь-С1" охраняют не только работу президента страны-агрессора в Кремле, но и его досуг. В частности, ЗРК закрывают небо в районе секретной резиденции Путина в Красной Поляне.

Напомним, в апреле 2021 года мы информировали о том, что команда Алексея Навального выпустила расследование о "секретной даче" Владимира Путина. По информации ФБК, "дача Путина" находится в Новгородской области, занимает 150 гектаров и принадлежит другу президента РФ Юрию Ковальчуку, у которого Управление делами президента имение и арендует.