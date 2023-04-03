Паранойя Путина: резиденции президента РФ охраняют системы ПВО "Панцирь С-1" (видео)

В частности комплексы "Панцирь-С1" охраняют не только работу президента страны-агрессора в Кремле, но и его досуг. В частности, ЗРК закрывают небо в районе секретной резиденции Путина в Красной Поляне.

Related video

Официальные резиденции президента России Владимира Путина, а также места, где он любит проводить досуг, защищены зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1". В частности такие системы ПВО были замечены возле резиденции на Валдае Новгородской области, а также в "Ново-Огарево" недалеко от Москвы. Об этом 3 апреля рассказали журналисты оппозиционного канала "Навальный LIVE".

В материале были показаны ряд фотографий, на которых были запечатлены комплексы "Панцирь-С1", расположенные таким образом, чтобы обеспечить воздушную оборону территориям, где расположены резиденции главы Кремля.

"Ими можно сбить все что угодно в воздухе — ракету, вертолет или беспилотник", — пояснил журналист.

Кроме того на крышах некоторых зданий в Москве тоже были установлены системы ПВО. Средства воздушной обороны были замечены на крыше здания Главного управления МВД, на здании Министерства обороны и на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке. Таким образом, средства ПВО расположены так, чтобы закрывать подлет любых воздушных объектов к Кремлю со всех сторон.

Зона покрытия систем ПВО, расположенных на крышах зданий в Москве

"Путин реально боится, что пока он работает в него прилетит ракета", — утверждает журналист.

Однако страхи главы страны-агрессора преследуют его не только на работе, но и в часы досуга. Так журналисты выяснили, что такой же "Панцирь-С1" расположен в районе Красной Поляны Краснодарского края, где расположена секретная зимняя резиденция Путина. Территория, где по сути построен горнолыжный курорт, официально принадлежит компании "Газпром". Там же расположен так называемый "Дом приема официальных гостей "Ачипсе" (по названию местной древней крепости эпохи раннего средневековья), площадью 3800 кв м.

Расположение ЗРК относительно резиденции Путина "Ачипсе"

Именно там комплекс ПВО охраняет досуг Владимира Путина, который, по словам журналистов, очень любит отдыхать в зимнее время года.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин воспользовавшись связями олигарха Романа Абрамовича оплатил покупку квартиры в Тель-Авиве. Как выяснили журналисты The Washington Post, глава Кремля купил недвижимость для своей школьной учительницы немецкого языка Мины Юдицкой-Берлинер.