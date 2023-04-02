Путин приобрел квартиру в Израиле через оффшорные счета Абрамовича, — Washington Post

Выявленные финансовые записи показывают, что оффшорный счет, тайно контролируемый Романом Абрамовичем, оплатил квартиру в Тель-Авиве для учительницы немецкого из школы, где учился Путин.

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Американская газета The Washington Post и Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружили документы, подтверждающие финансовые связи российского олигарха Романа Абрамовича и президента РФ Владимира Путина. В частности, стало известно, что через оффшорный счет Абрамовича Путин оплатил квартиру в Тель-Авиве для своей учительницы. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, во время визита в Израиль в 2005 году Путин встретился с одной из своих учительниц Миной Юдицкой-Берлинер. После встречи российский лидер засыпал ее подарками и, по ее словам, договорился о покупке квартиры за 208 тысяч долларов.

Но деньги на покупку квартиры учительница получила не от Путина, а через тайный оффшорный счет Романа Абрамовича.

"Сама по себе транзакция ничем не примечательна, она датируется почти 18 годами назад, и касается такой небольшой суммы, что ее едва можно было бы зарегистрировать как ошибку округления в многомиллиардных оффшорных книгах российских олигархов. Но эта покупка важна, потому что она ставит Абрам в центр соглашения, обладающего очевидной личной значимостью для Путина, показывая глубокий взгляд на российскую систему патронажа и скрытого богатства, механизмы которой обычно неизвестны", — пишет Washington Post.

Спикер Путина Дмитрий Песков не ответил прямо на вопросы журналистов о роли Путина в сделке по приобретению недвижимости и об участии в ней российского олигарха Абрамовича. В то же время он посоветовал обратиться с вопросами в Федерацию еврейских общин России, заявив, что "любая благотворительная работа в Израиле была бы сделана ими".

Пресс-секретарь Абрамовича признал подарок, но сказал, что он был сделан не по указанию Путина, а "по запросу, полученному от еврейской общины".

Ранее Абрамович на протяжении десятилетий отрицал какую-либо финансовую связь с Путиным, даже судился с отдельными СМИ.

"История израильской квартиры идеально демонстрирует, как неписаные договоренности, подмигивание и кивание головой лежат в основе системы путинской эпохи. Таким магнатам, как Роман Абрамович, не нужно иметь крепкое оружие, чтобы заботиться о мелких вещах по указанию Путина. Они точно знают, чего от него их ожидают, и с радостью подыгрывают", — сказал Эндрю Вайс, эксперт из России в Фонде Карнеги за международный мир.

Поражение России в полномасштабной войне с Украиной приведет к "ликвидации" Путина и его режиму, считает бывший депутат Госдумы РФ Александр Осовцов. Продолжение боев на востоке Украины говорит, что этот момент может быть близок.

По словам экс-профессора МГИМО Валерия Соловья, во время публичных выступлений Путин выступает "под спидами". По словам Соловья, 70-летний глава Кремля принимает очень сильные стимуляторы перед выходом на сцену.