Путина ликвидируют: оппозиционер из РФ рассказал, чем закончится война в Украине

По мнению экс-депутата Госдумы России Александра Осовцева, освобождение украинского Крыма — ключ к разгрому российской армии. Но при таком раскладе Россия может применить ядерное оружие.

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Поражение России в полномасштабной войне с Украиной приведет к "ликвидации" Путина и его режима. Об этом сказал в интервью Express российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Александр Осовцов.

Путину есть что терять в Украине и ключом к разгрому его армии и уничтожению режима будет освобождение украинского Крыма, полагает он.

"Кремлевский босс смог повысить популярность и легитимность своего правления, когда в 2014 году аннексировал полуостров и создал патриотическое "крымское большинство" среди населения", — прокомментировал Осовцов.

Путин считает Крым символом национального возрождения, отметил Александр Осовцов Фото: РИА Новости

Для Путина и лояльных ему людей захват полуострова стал символом национального возрождения.

"Если этот символ будет уничтожен, я уверен, что все большинство и конструкция ментальности нынешней России тоже разрушится. В ситуации краха вполне реально устранить Путина и его приспешников", — добавил оппозиционер.

Но попытка Украины отвоевать Крым, по словам Осовцова, может привести к применению ВС РФ всех средств защиты, в том числе предусмотренных доктриной ядерного сдерживания. Объяснение — угроза существованию государства.

Экс-депутат подчеркнул, что режимы, подобные путинскому, обычно свергаются после военного поражения. Продолжение боев на востоке Украины говорит, что этот момент может быть близок.

"Российская армия, которую они представляли как огромную силу, проигрывает под Угледаром и Бахмутом. Месяц за месяцем они тратят в попытках занять подобные города и села. Значит, они близки к поражению в этой войне", — заключил он.

Напомним, что украинским госорганам поручили готовить кадровый резерв для работы в Крыму после его освобождения от россиян.

Отставной офицер армии США Бен Ходжес верит в возможности ВСУ по освобождению Крымского полуострова. Для єтого Запад должен предоставить больше высокоточного вооружения.

Фокус писал, что 1 февраля начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил об окончании войны в Украине в Крыму.