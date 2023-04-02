Путіна ліквідують: опозиціонер з РФ розповів, чим закінчиться війна в Україні

На думку ексдепутата Держдуми Росії Олександра Осовцева, звільнення українського Криму — ключ до розгрому російської армії. Але за такого розкладу Росія може застосувати ядерну зброю.

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Поразка Росії в повномасштабній війні з Україною призведе до "ліквідації" Путіна і його режиму. Про це сказав в інтерв'ю Express російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Олександр Осовцов.

Путіну є що втрачати в Україні й ключем до розгрому його армії та знищення режиму буде звільнення українського Криму, вважає він.

"Кремлівський бос зміг підвищити популярність і легітимність свого правління, коли у 2014 році анексував півострів і створив патріотичну "кримську більшість" серед населення", — прокоментував Осовцов.

Путін вважає Крим символом національного відродження, зазначив Олександр Осовцов. Фото: РІА Новини

Для Путіна і лояльних йому людей захоплення півострова стало символом національного відродження.

"Якщо цей символ буде знищений, я впевнений, що вся більшість і конструкція ментальності нинішньої Росії теж зруйнується. У ситуації краху цілком реально усунути Путіна і його поплічників", — додав опозиціонер.

Але спроба України відвоювати Крим, за словами Осовцова, може призвести до застосування ЗС РФ всіх засобів захисту, зокрема передбачених доктриною ядерного стримування. Пояснення — загроза існуванню держави.

Ексдепутат підкреслив, що режими, подібні путінському, зазвичай скидаються після військової поразки. Продовження боїв на сході України говорить, що цей момент може бути близький.

"Російська армія, яку вони представляли як величезну силу, програє під Вугледаром і Бахмутом. Місяць за місяцем вони витрачають в спробах зайняти подібні міста і села. Значить, вони близькі до поразки в цій війні", — додав він.

Нагадаємо, що українським держорганам доручили готувати кадровий резерв для роботи в Криму після його звільнення від росіян.

Відставний офіцер армії США Бен Годжес вірить у можливості ЗСУ зі звільнення Кримського півострова. Для цього Захід повинен надати більше високоточного озброєння.

Фокус писав, що 1 лютого начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов говорив про закінчення війни в Україні в Криму.