Путін придбав квартиру в Ізраїлі через офшорні рахунки Абрамовича, — Washington Post

Виявлені фінансові записи показують, що офшорний рахунок, таємно контрольований Романом Абрамовичем, оплатив квартиру в Тель-Авіві для вчительки німецької мови зі школи, де навчався Путін.

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Американська газета The Washington Post і Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виявили документи, які підтверджують фінансові зв'язки російського олігарха Романа Абрамовича та президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, стало відомо, що через офшорний рахунок Абрамовича Путін оплатив квартиру в Тель-Авіві для своєї вчительки. Про це повідомляє Washington Post.

За інформацією видання, під час візиту до Ізраїлю в 2005 році Путін зустрівся з однією зі своїх вчительок Міною Юдицькою-Берлінер. Після зустрічі російський лідер засипав її подарунками і, за її словами, домовився про купівлю їй квартири за 208 тисяч доларів.

Але гроші на купівлю квартири вчителька отримала не від Путіна, а через таємний офшорний рахунок Романа Абрамовича.

"Сама собою транзакція нічим не примітна, вона датується майже 18 роками тому, і стосується такої невеликої суми, що її ледве можна було б зареєструвати як помилку округлення в багатомільярдних офшорних книгах російських олігархів. Але ця покупка є важливою, тому що вона ставить Абрамовича в центр угоди, яка має очевидну особисту значущість для Путіна, надаючи глибокий погляд на російську систему патронажу та прихованого багатства, механізми якої зазвичай невідомі", — пише Washington Post.

Речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів прямо на питання журналістів про роль Путіна в угоді з придбання нерухомості та про участь у ній російського олігарха Абрамовича. Натомість він порадив звернутися з питаннями до Федерації єврейських громад Росії, заявивши, що "будь-яка благодійна робота в Ізраїлі була б зроблена ними".

Прессекретар Абрамовича визнав подарунок, але сказав, що він був зроблений не за вказівкою Путіна, а "після запиту, отриманого від єврейської громади".

Раніше Абрамович протягом десятиліть заперечував будь-який фінансовий зв'язок з Путіним, навіть судився з окремими ЗМІ.

"Історія ізраїльської квартири ідеально демонструє, як неписані домовленості, підморгування та кивання головою лежать в основі системи путінської епохи. Таким магнатам, як Роман Абрамович, не потрібно мати міцну зброю, щоб піклуватися про дрібні речі за вказівкою Путіна. Вони точно знають, чого від них очікують, і з радістю підігрують", — сказав Ендрю Вайс, експерт із Росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

Поразка Росії в повномасштабній війні з Україною призведе до "ліквідації" Путіна і його режиму, вважає колишній депутат Держдуми РФ Олександр Осовцов. Продовження боїв на сході України говорить, що цей момент може бути близький.

За словами експрофесора МДІМВ Валерія Солов'я, під час публічних виступів Путін виступає "під спідами". За словами Солов'я, 70-річний глава Кремля приймає дуже сильні стимулятори перед виходом на сцену.