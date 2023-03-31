Мозок не встигає за язиком: Путін виступає публічно після прийому сильних стимуляторів, — ЗМІ

За словами колишнього професора МДІМВ Валерія Солов'я, під час публічних виступів очільник країни-агресора виступає "під спідами". А деякі звороти і стиль мислення спливають з його підліткових часів.

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Російський політолог і колишній професор російської школи, в якій готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей стверджує, що президент РФ Володимир Путін приймає сильно діючі препарати, щоб поправити здоров'я, що погіршується. Про це повідомляє The Mirror.

За словами Солов'я, 70-річний глава Кремля приймає дуже сильні стимулятори перед виходом на сцену.

"Володимир Володимирович перед публічними виступами, якщо він виступає, він, як каже молодь, "під спідами" — дуже сильні стимулятори. Очі блищать, мозок не встигає за мовою, мова його явно випереджає. Це дуже добре помітно", — пояснив політолог, який уважно відстежує стан здоров'я російського президента.

Валерій Соловей також згадав про те, що Путін ретельно готується до публічних виступів та зустрічей із закордонними колегами. Він приймає "спеціальні ліки", щоб чотири години виступати на переговорах і виглядати переконливо.

Водночас стверджується, що лікарів з Китаю Путіну не обдурити, оскільки вони поряд із фахівцями з Ізраїлю беруть участь у його лікуванні.

Ізраїльтяни займаються онкологією російського президента, а китайці неврологією і добре розуміють стан російського лідера.

Соловей стверджує, що широка громадськість може судити про Путіна тільки за телекартинкою, але навіть телевізійникам не вдається приховати деякі особливості.

"У деяких випадках якісь зустрічі Путіна знімають оператори ФСТ. Напевно, вони дуже хороші охоронці, але оператори… інструкцію дали — розберешся", — додав він.

Валерій Соловей — колишній професор МДІМВ, давно пише про те, що у Путіна серйозні захворювання.

Повідомляється також, що президент країни-агресора сильно втрачає вагу, що його дуже засмучує, а на зустрічі з головою Чечні Рамзаном Кадировим два тижнi тому він почував себе "дуже погано".

Про стимулятори Путіна — дивитися з 35:56

Під час бесіди з Кадировим Путін судомно хапався за стіл, намагаючись вгамувати жахливий біль в області живота. За даними журналістів, з 5 березня глава РФ проходить новий курс лікування, а на всіх офіційних зустрічах присутній двійник.

За інформацією ЗМІ, параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, спричинений війною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, підтвердив, що Путін живе поряд із кремлівським офісом і це безпосередньо пов'язано з війною в Україні.