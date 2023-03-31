Мозг не успевает за языком: Путин выступает публично после приема сильных стимуляторов, — СМИ

По словам бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья, во время публичных выступлений глава страны-агрессора выступает “под спидами”. А некоторые обороты и стиль мышления всплывают из его подростковых времен.

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Российский политолог и бывший профессор российской школы, в которой готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей утверждает, что президент РФ Владимир Путин принимает сильно действующие препараты, чтобы поправить ухудшающееся здоровье. Об этом сообщает The Mirror.

По утверждениям Соловья, 70-летний глава Кремля принимает очень сильные стимуляторы перед выходом на сцену.

"Владимир Владимирович перед публичными выступлениями, если он выступает, он, как говорит молодежь, "под спидами" — очень сильные стимуляторы. Глаза блестят, мозг не поспевает за языком, язык его явно опережает. Причем некоторые обороты и стиль мышления всплывают из его подростковых времен, это очень хорошо заметно", — пояснил политолог, пристально отслеживающий состояние здоровья российского президента.

Валерий Соловей также упомянул о том, что Путин тщательным образом готовятся к публичным выступлениям и встречам с зарубежными коллегами. Он принимает "специальные лекарства", чтобы четыре часа выступать на переговорах и выглядеть убедительно.

Вместе с тем утверждается, что врачей из Китая Путину не обмануть, так как они, наряду со специалистами из Израиля, участвуют в его лечении.

Израильтяне занимаются онкологией российского президента, а китайцы — неврологией и хорошо понимают состояние российского лидера.

Соловей утверждает, что широкая общественность может судить о Путине только по телекартинке, но даже телевизионщикам не удается скрыть некоторые особенности.

"В некоторых случаях, допустим, какие-то встречи Путина снимали операторы ФСО. Наверное, они очень хорошие охранники, но операторы… инструкцию дали — разберешься", — добавил он.

Валерий Соловей — бывший профессор МГИМО, давно пишет о том, что у Путина серьезные заболевания.

Сообщается также, что президента страны-агрессора сильно теряет в весе, что его очень печалит, а на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым двухнедельной давности он чувствовал себя "очень нехорошо".

О стимуляторах Путина — смотреть с 35:56

Во время беседы с Кадыровым Путин судорожно хватался за стол, пытаясь унять жуткую боль в области живота. По данным журналистов, с 5 марта глава РФ проходит новый курс лечения, а на всех официальных встречах присутствует двойник.

По информации СМИ, параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, вызванного войной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что Путин живет рядом с кремлевским офисом и это непосредственно связано с войной в Украине.