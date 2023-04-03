Параноя Путіна: резиденції президента РФ охороняють системи ППО "Панцир С-1" (відео)

Загалом комплекси "Панцир-С1" охороняють не лише роботу президента країни-агресора в Кремлі, а й його дозвілля. Зокрема, ЗРК закривають небо в районі секретної резиденції Путіна в Красній Поляні.

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Офіційні резиденції президента Росії Володимира Путіна, а також місця, де він любить проводити дозвілля, захищені зенітно-ракетними комплексами "Панцир-С1". Зокрема, такі системи ППО були помічені біля резиденції на Валдаї Новгородської області, а також у "Ново-Огарьовому" недалеко від Москви. Про це 3 квітня розповіли журналісти опозиційного каналу "Навальний LIVE".

У матеріалі було показано низку фотографій, на яких було знято комплекси "Панцир-С1", що розташовані таким чином, щоб забезпечити повітряну оборону територіям, де знаходяться резиденції глави Кремля.

"Ними можна збити все, що завгодно в повітрі — ракету, вертоліт або безпілотник", — пояснив журналіст.

Крім того, на дахах деяких будівель у Москві теж були встановлені системи ППО. Засоби повітряної оборони були помічені на даху будівлі Головного управління МВС, на будівлі Міністерства оборони та на даху бізнес-центру в Тетеринському провулку. Таким чином, засоби ППО розташовані так, щоб закривати підліт будь-яких повітряних об'єктів до Кремля з усіх боків.

Зона покриття систем ППО, розташованих на дахах будівель у Москві

"Путін реально боїться, що поки він працює в нього прилетить ракета", — стверджує журналіст.

Однак страхи глави країни-агресора переслідують його не тільки на роботі, а й у вільний час. Так журналісти з'ясували, що такий самий "Панцир-С1" розташований у районі Красної Поляни Краснодарського краю, де розташована секретна зимова резиденція Путіна. Територія, де по суті побудований гірськолижний курорт, офіційно належить компанії "Газпром". Там же розташований так званий "Будинок прийому офіційних гостей "Ачіпсе" (за назвою місцевої стародавньої фортеці епохи раннього середньовіччя), площею 3800 кв м.

Розташування ЗРК біля резиденції Путіна "Ачіпсе"

Саме там комплекс ППО охороняє дозвілля Володимира Путіна, який, за словами журналістів, дуже любить відпочивати у зимову пору року.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін скориставшись зв'язками олігарха Романа Абрамовича, сплатив покупку квартири в Тель-Авіві. Як з'ясували журналісти The Washington Post, голова Кремля купив нерухомість для своєї шкільної вчительки німецької мови Міни Юдіцької-Берлінер.