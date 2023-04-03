Вместо дронов заказали фаллоимитаторы: украинские хакеры сломали аккаунт российского волонтера

Активисты команды "Кіберопору" хакнули аккаунт Z-волонтёра Михаила Лучина на AliExpress, который насобирал 25 тысяч долларов на нужды армии России.

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Российский волонтер и блогер Михаил Лучин вместо дронов благодаря украинским хакерам "заказал" для российской армии секс-игрушки более чем на 25 тысяч долларов. Подробности этого дела рассказали в международной разведывательной общности InformNapalm.

Отмечается, что Z-волонтер Михаил Лучин собрал средства на покупку дронов для ВС РФ, впрочем, украинские хакеры сломали его аккаунт и "подкорректировали" заказ, приобретя вместо дронов фаллоимитаторы и страпоны на эту же сумму.

"Наш экспонат подвязал "волонтерскую" карточку к аккаунту на AliExpress, а доступ к учетной записи отдал нам. Теперь Миша собирает уникальную коллекцию песен за 25 000$, которые должны были пойти на закупку БпЛА. Вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов, и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress. Поздравить Мишу с новым званием можно по телефону +79993055530", — рассказали о ситуации в разведывательном сообществе.

Также хакеры рассказали InformNapalm, что отменить "клубничный" заказ Лучин уже не сможет, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже даже доставлены.

"Общая сумма заказа составила около $25 000. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для российской армии, поэтому важно было списать их на что-то другое. Решили заказать ему кучу игрушек", — рассказывают хакеры.

По их словам, к сожалению, средства российского Z-волонтера нельзя было переадресовать на ВСУ, потому что карта привязана к определенному адресу, то есть все товары по заказу будут доставляться исключительно на адрес Лучина.

Ранее украинские активисты "Кіберопору" сломали электронную почту российского "добровольца" и оператора БПЛА Михаила Лучина. Он показал видео применения химического оружия против ВСУ. Оккупант "засветил" использование захватчиками химического оружия — сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции.

Российские хакеры начали рассылать "повестки" украинским беженцам за границей. В письмах предупреждалось, что планируется возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину с последующей отправкой на фронт.