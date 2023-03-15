Показал применение химоружия в Украине: хакеры взломали почту оператора дронов ВС РФ (фото)

"Доброволец" Михаил Лучин "засветил" сброс россиянами гранаты К-51 с дрона на позиции ВСУ. Боеприпас заряжают порошкообразным сильно раздражающим веществом.

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Украинские активисты из "Киберсопротивления" взломали электронную почту российского "добровольца" и оператора БПЛА Михаила Лучина. Он показал видео применения врагом химического оружия против ВСУ, сообщил Центр национального сопротивления 15 марта.

Оккупант "засветил" использование захватчиками химического оружия — сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции, говорят киберспециалисты.

Газовые гранаты К-51 активно применялись российскими военными во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году. Ее наполняют порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия, пишут украинские военкоры.

Михаил Лучин родился в Калуге и получил там паспорт

Хакеры выяснили, что Лучин перепродавал дроны на онлайн-платформе "Авито", которые покупали волонтеры и передавали ему во временно оккупированный Донецк.

К примеру, аккумуляторные батареи для БПЛА он выставил за 48,5 тыс. рублей, а дрон Autel Evo II Dual 640T — за 340 тыс. рублей.

Лучин, по данным "Киберсопротивления", передал ВСУ техническую документацию НИИ "Вектор". Этот институт разрабатывает для армии РФ комплексы борьбы с украинскими дронами.

"Доброволец" критикует "кадыровцев" и армию России

В одном из фрагментов переписок "доброволец" критикует "кадыровцев" и армию России, которая "прячется за спинами террористов "ДНР" и ЛНР".

"Как следствие — гибель от 60 до 80% ветеранов, воюющих с 2014 года. Эта цена была заплачена за взятие Мариуполя и Северодонецка с Лисичанском. Никто из военных "ДНР" не понимает смысла пребывания огромного количества чеченцев в "ДНР" при полном отсутствии для них боевых задач", — утверждает он.

По оценке Лучина, без террористов "Л/ДНР" российские войска выбили бы из Украины в первые 2-4 месяца большой войны.

Напомним, что в феврале росСМИ публиковали фейки о применении против ВС РФ химического оружия на Соледарском и Бахмутском направлениях.

Генштаб ВСУ в ноябре прошлого года не фиксировал массовой перевозки из России в Украину боеприпасов с отравляющими веществами.