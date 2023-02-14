РосСМИ обвинили ВСУ в применении химоружия: в Киеве опровергли российский фейк (фото)

По информации Центра стратегических коммуникаций, российские пропагандисты выдают видео атаки украинских военных с БПЛА по позициям оккупантов за якобы применение запрещенного вооружения.

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Российские СМИ публикуют фейки о том, что ВСУ якобы применили против оккупантов запрещенное химическое оружие. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Центр стратегический коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В своих сюжетах и постах в Telegram пропагандисты ссылаются на "чиновников "ДНР", которые заявили о том, что украинские военные применил химическое оружие против россиян на Соледарском и Бахмутском направлениях.

Фото: скриншот

Используют ли ВСУ химическое оружие?

На видео, где зафиксировано применение химического оружия, видна съемка из дрона: несколько российских военных барахтаются в канале, после чего на них падает боеприпас. Пропагандисты уверяют, что эти военные якобы были атакованы гранатой с химическим веществом, что привело к удушью и дезориентации солдат.

"Но на полном видео четко видно, что российских солдат действительно атаковали дважды. Вероятнее всего, первая граната порубила осколками солдат, чем вызвала их дезориентацию в воде. Удар вторым боеприпасом с синим хвостовиком повлек за собой смерть обоих военных", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

На самом же отдельная тактическая группа аэроразведки "птицы Мадяра" использует разрешенные осколочные снаряды ВОГ, а также гранаты Ф-1.

Напомним, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Украина при поддержке США и европейских стран якобы завершает подготовку "масштабной информационной провокации".В Кремле убеждены, что Киев в преддверии чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН собирается обвинить РФ в радиационном загрязнении территорий Украины.

Также напомним, что в ноябре прошлого года в Генштабе ВСУ допустили точечное применение химического оружия в Украине со стороны ВС РФ.