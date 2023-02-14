РосЗМІ звинуватили ЗСУ в застосуванні хімзброї: у Києві спростували російський фейк (фото)

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, російські пропагандисти видають відео атаки українських військових із БПЛА по позиціях окупантів за нібито застосування забороненого озброєння.

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Російські ЗМІ публікують фейки про те, що ЗСУ нібито застосували проти окупантів заборонену хімічну зброю. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

У своїх сюжетах та постах у Telegram пропагандисти посилаються на "чиновників "ДНР", які заявили про те, що українські військові застосували хімічну зброю проти росіян на Соледарському та Бахмутському напрямках.

Фото: скриншот

Чи використовують ЗСУ хімічну зброю?

На відео, де зафіксовано застосування хімічної зброї, видно зйомку з дрона: кілька російських військових борсаються в каналі, після чого на них падає боєприпас. Пропагандисти запевняють, що цих військових нібито атакували гранатою з хімічною речовиною, що призвело до задухи та дезорієнтації солдатів.

"Але на повному відео чітко видно, що російських солдатів дійсно атакували двічі. Найімовірніше, перша граната порубала осколками солдатів, чим спричинила їхню дезорієнтацію у воді. Удар другим боєприпасом із синім хвостовиком спричинив смерть обох військових", — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Насправді ж окрема тактична група аеророзвідки "птахи Мадяра" використовує дозволені осколкові снаряди ВОГ, а також гранати Ф-1.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна за підтримки США та європейських країн нібито завершує підготовку "масштабної інформаційної провокації". У Кремлі переконані, що Київ напередодні надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН має намір звинуватити РФ у радіаційному забрудненні територій України.

Також нагадаємо, що у листопаді минулого року в Генштабі ЗСУ допустили точкове застосування хімічної зброї в Україні з боку ЗС РФ.