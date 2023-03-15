Показав застосування хімзброї в Україні: хакери зламали пошту оператора дронів ЗС РФ (фото)

"Доброволець" Михайло Лучин "засвітив" скидання росіянами гранати К-51 з дрону на позиції ЗСУ. Боєприпас заряджають порошкоподібною сильно дратівливою речовиною.

Related video

Українські активісти з "Кіберопору" зламали електронну пошту російського "добровольця" та оператора БПЛА Михайла Лучина. Він показав відео застосування ворогом хімічної зброї проти ЗСУ, повідомив Центр національного спротиву 15 березня.

Окупант "засвітив" використання загарбниками хімічної зброї — скидання гранати К-51 з дрону на українські позиції, кажуть кіберфахівці.

Газові гранати К-51 активно застосовувалися російськими воєнними під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році. Її наповнюють порошкоподібною сильно дратівливою речовиною нелетальної дії, пишуть українські воїнкори.

Михайло Лучин народився у Калузі та отримав там паспорт

Хакери з'ясували, що Лучин перепродував дрони на онлайн-платформі "Авіто", які купували волонтери та передавали йому у тимчасово окупований Донецьк.

Наприклад, акумуляторні батареї для БПЛА він виставив за 48,5 тис. рублів, а дрон Autel Evo II Dual 640T — за 340 тис. рублів.

Лучин, за даними "Кіберопору", передав ЗСУ технічну документацію НДІ "Вектор". Цей інститут розробляє для армії РФ комплекси з українськими дронами.

"Доброволець" критикує "кадировців" та армію Росії

В одному з фрагментів листування "добровілець" критикує "кадировців" та армію Росії, яка "ховається за спинами терористів "ДНР" та ЛНР".

"Як наслідок — загибель від 60 до 80% ветеранів, що воюють з 2014 року. Цю ціну було заплачено за взяття Маріуполя та Сєверодонецька з Лисичанськом. Ніхто з воєнних "ДНР" не розуміє сенсу перебування величезної кількості чеченців у "ДНР" за повної відсутності них бойових завдань", — стверджує він.

За оцінкою Лучина, без терористів "Л/ДНР" російські війська вибили б із України у перші 2-4 місяці великої війни.

Нагадаємо, що в лютому росЗМІ публікували фейки про застосування проти ЗС РФ хімічної зброї на Соледарському та Бахмутському напрямках.

Генштаб ЗСУ у листопаді минулого року не фіксував масового перевезення з Росії в Україну боєприпасів із отруйними речовинами.