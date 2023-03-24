Российские хакеры рассылают "повестки" украинским беженцам за рубежом, — СМИ

По данным исследователей, пропагандистская группа Ghostwriter специализируется во взломах, информационных утечках, подделке документов и распространении дезинформации, в частности о НАТО. Но о том, что эта группировка имеет отношение к угрозам беженцам, прежде известно не было.

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В январе 2023 года, спустя без малого год с тех пор, как миллионы украинских беженцев выехали из страны, спасаясь от масштабного вторжения российских войск, благотворительным организациям стали рассылаться потоки электронных писем. Об этом сообщает Bloomberg.

В письмах предупреждалось, что запланировано возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину с последующей отправкой на фронт. Упоминалось о якобы имевших место договоренностях властей Украины с представителями союзных стран. От получателей писем требовали немедленного предоставления личных данных и любых известных сведений о местопребывании украинцев.

Имейлы, подписанные министерствами соседних стран, были фейковыми. Правительствам Латвии, Литвы и Польши пришлось даже выступать с опровержениями.

По информации исследователей из Mandiant, подразделения Google Cloud, которое занимается поиском угроз, такие письма рассылали люди из пресловутой группировки Ghostwriter, известной тем, что годами распространяла фейки о НАТО и пыталась навредить отношениям между странами. Однако сведения о том, что эта группировка имеет отношение к угрозам беженцам, прежде не публиковались.

Хакеры из Ghostwriter взламывали сайты и размещали фейковые новости, по информации Mandiant.

В феврале Университет Кардиффа обнародовал сведения о том, что участники группировки представлялись правительственными служащими и рассылали фейковые письма.

По словам независимого эксперта Аннели Ахонена, который специализируется в вопросах дезинформации, цель, как обычно, состояла в том, что "посеять панику и страх".

"Более масштабная цель — разделить союзников и разрушить их работу", — пояснил исследователь.

Известно о том, что Ghostwriter имеет отношение к Беларуси. В свою очередь, Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, убежден, что это российская группировка, даже несмотря на то, что некоторые ее участники — выходцы из Беларуси.

В своих письмах они называли американские войска, дислоцированные в Польше "оккупационными силами", а также сообщали, что немецкие солдаты, дислоцированные и Литве, якобы осквернили еврейское кладбище. Такая кампания была приурочена к визиту президента Литвы и министра иностранных дел США на сессию Генассамблеи ООН.

В прошлом году Facebook заблокировал видео этой группировки, на которых украинские солдаты якобы сдавались в плен российским силам.

Напомним, что хакеры взломали крымскую радиостанцию и предупредили об атаках 22 марта. Жителей оккупированного полуострова призвали собирать "тревожные чемоданчики" и эвакуироваться в РФ.

Ранее стало известно, что Россия готовила мощную кибератаку против Украины. Об этом сообщалось в исследовательском отчете Microsoft, опубликованном 15 марта.