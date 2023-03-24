Російські хакери розсилають "повістки" українським біженцям за кордоном, — ЗМІ

За даними дослідників, пропагандистська група Ghostwriter спеціалізується на зломах, інформаційних витоках, підробці документів й поширенні дезінформації, зокрема про НАТО. Але про те, що це угруповання має стосунок до погроз біженцям, раніше не було відомо.

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У січні 2023 року, майже через рік, відколи мільйони українських біженців виїхали з країни, рятуючись від масштабного вторгнення російських військ, благодійним організаціям почали приходити потоки електронних листів. Про це повідомляє Bloomberg.

У листах попереджалося, що заплановано повернення чоловіків призовного віку назад до України з подальшим відправленням на фронт. Згадувалося про нібито домовленості влади України з представниками союзних країн. Від одержувачів листів вимагали негайного надання особистих даних і будь-яких відомостей про місцеперебування українців.

Імейли, підписані міністерствами сусідніх країн, були фейковими. Урядам Латвії, Литви та Польщі довелося навіть виступати зі спростуваннями.

За інформацією дослідників із Mandiant, підрозділу Google Cloud, який займається пошуком погроз, такі листи розсилали люди з горезвісного угруповання Ghostwriter, відомого тим, що роками розповсюджувало фейки про НАТО й намагалося нашкодити відносинам між країнами. Проте відомості про те, що це угруповання має стосунок до погроз біженцям, раніше не публікувалися.

Хакери з Ghostwriter зламували сайти й розміщували фейкові новини, за інформацією Mandiant.

У лютому Університет Кардіффа оприлюднив відомості про те, що учасники угруповання представлялися урядовцями та розсилали фейкові листи.

За словами незалежного експерта Аннелі Ахонена, який спеціалізується на питаннях дезінформації, мета, як завжди, полягала в тому, що "посіяти паніку та страх".

"Більш масштабна мета — розділити союзників і зруйнувати їхню роботу", — пояснив дослідник.

Відомо про те, що Ghostwriter має стосунок до Білорусі. Зі свого боку, Яніс Сартс, директор Центру стратегічних комунікацій НАТО, переконаний, що це російське угруповання, навіть попри те, що деякі його учасники є вихідцями з Білорусі.

У своїх листах вони називали американські війська, дислоковані в Польщ,і "окупаційними силами", а також повідомляли, що німецькі солдати, дислоковані в Литві, нібито осквернили єврейський цвинтар. Таку кампанію приурочили до візиту президента Литви та міністра закордонних справ США на сесію Генасамблеї ООН.

Минулого року Facebook заблокував відео цього угруповання, на якому українські солдати нібито здавалися в полон російським силам.

Нагадаємо, що хакери зламали кримську радіостанцію та попередили про атаки 22 березня. Жителів окупованого півострова закликали збирати "тривожні валізки" та евакуюватися в РФ.

Раніше стало відомо, що Росія готувала потужну кібератаку проти України. Про це повідомлялося в дослідницькому звіті Microsoft, опублікованому 15 березня.