"Прямуйте в укриття": хакери зламали радіо в Криму і попередили про атаки (відео)

Мешканців півострова закликали збирати "тривожні валізи" та готуватися до евакуації в РФ. Окупаційна влада назвала повідомлення помилковими.

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У Криму хакери зламали кілька російських радіостанцій та пустили в ефір попередження про можливі атаки. Про це радник так званого голови окупаційної влади півострова Олег Крючков написав у своєму Telegram-каналі.

У мережі з'явилися відеоролики, записані водіями автомобілів. У них можна почути попередження для жителів Криму, записане жіночим голосом. Він говорить про те, що в регіоні скоро можуть початися масовані обстріли, тому місцевим жителям потрібно підготуватися до евакуації.

"У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття, уникайте панельних споруд, об'єктів критичної та військової інфраструктури, не піднімайте невідомі предмети — вони можуть бути вибухонебезпечними. Майте зібрану і готову до використання "тривожну валізу" з переліком найнеобхідніших речей. Майте запас пального для свого автомобіля. У разі непередбачуваних обставин для організації належного сполучення з материковою частиною Російської Федерації буде організовано евакуаційні поромні переправи", — таке повідомлення прозвучало з динаміків у авто.

Як стверджує Олег Крючков, повідомлення про погрози є неправдивими. Наразі окупанти відключають радіопередавачі та намагаються усунути причину зламу.

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв на своєму каналі припустив, що Україна влаштувала "інформаційну атаку" зі зломом радіостанцій через "успішне відбиття атаки безпілотників". Однак він припустив, що реальна небезпека можлива — у такому разі жителів Криму мають повідомити одразу всіма існуючими каналами зв'язку, зокрема аналоговими системами сповіщення з динаміками, встановленими на вулицях, які не можна зламати.

23 лютого хакери теж зламали радіостанції в Криму, запустивши в ефір звернення від імені голови ГУР Кирила Буданова. Голос із динаміків запевнив, що Україна звільнить окуповані території, а українські спецслужби знайдуть кожного зрадника.

28 лютого хакери включили повідомлення про повітряну тривогу в самій Росії — воно пролунало по радіо та на кількох телеканалах у різних регіонах країни. Росіяни попередили про загрозу ракетного удару, який, проте, не відбувся.