"Следуйте в укрытие": хакеры взломали радио в Крыму и предупредили об атаках (видео)

Жителей полуострова призвали собирать "тревожные чемоданчики" и готовиться к эвакуации в РФ. Оккупационные власти назвали сообщения ложными.

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В Крыму хакеры взломали несколько российских радиостанций и пустили в эфир предупреждения о возможных атаках. Об этом советник так называемого "главы" оккупационной власти полуострова Олег Крючков написал в своем Telegram-канале.

В Сети появились видеоролики, записанные водителями автомобилей. В них можно услышать предупреждение для жителей Крыма, записанное женским голосом. Он говорит о том, что в регионе скоро могут начаться массированные обстрелы, поэтому местным жителям нужно подготовиться к эвакуации.

"В случае объявления воздушной тревоги немедленно следуйте в ближайшее укрытие, избегайте панельных сооружений, объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимайте неизвестные предметы — они могут быть взрывоопасными. Имейте собранный и готовый к использованию "тревожный чемодан" с перечнем самых необходимых вещей. Имейте запас горючего для своего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств для организации должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы", — такое сообщение прозвучало из динамиков в авто.

Как утверждает Олег Крючков, сообщения об угрозах являются ложными. Сейчас оккупанты отключают радиопередатчики и пытаются устранить причину взлома.

Тем временем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев на своем канале предположил, что Украина устроила "информационную атаку" со взломом радиостанций из-за "успешного отражения атаки беспилотников". Однако он допустил, что реальная опасность возможна — в таком случае жителей Крыма должны уведомить сразу по всем существующим каналам связи, в том числе по аналоговым системам оповещения с динамиками, установленными на улицах, которые нельзя взломать.

23 февраля хакеры тоже взломали радиостанции в Крыму, запустив в эфир обращение от имени главы ГУР Кирилла Буданова. Голос из динамиков заверил, что Украина освободит оккупированные территории, а украинские спецслужбы найдут каждого предателя.

28 февраля хакеры включили сообщение о воздушной тревоге в самой России — оно прозвучало по радио и на нескольких телеканалах в разных регионах страны. Россияне предупредили об угрозе ракетного удара, который, впрочем, не состоялся.