Замість дронів замовили фалоімітатори: українські хакери зламали акаунт російського волонтера

Активісти команди "Кібер Спротив" хакнули аккаунт Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії.

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Російський волонтер і блогер Михайло Лучин замість дронів завдяки українським хакерам "замовив" для російської армії секс-іграшки на понад 25 тисяч доларів. Подробиці цієї справи розповіли у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Зазначається, що Z-волонтер Михайло Лучин зібрав кошти на купівлю дронів для ЗС РФ, втім, українські хакери зламали його аккаунт і "підкорегували" замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.

"Наш експонат підв'язав "волонтерську" картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*н*в за 25 000$, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів, й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress. Привітати Мішу з новим званням можна за телефоном +79993055530", — розповіли про ситуацію в розвідувальній спільноті.

Також хакери розповіли InformNapalm, що скасувати "полуничне" замовлення Лучин вже не зможе, бо товари були замовлені ще 24-25 березня і деякі вже навіть доставлені.

"Загальна сума замовлення склала близько $25 000. Гроші він збирав і витрачав на закупівлі дронів для російської армії, тому важливо було списати їх на щось інше. Вирішили замовити йому купу іграшок", — розповідають хакери.

За їхніми словами, на жаль, кошти російського Z-волонтера не можна було переадресувати на ЗСУ, бо картка прив'язана до певної адреси, тобто всі товари із замовлення будуть доправлятись виключно на адресу Лучина.

Раніше українські активісти з "Кіберопору" зламали електронну пошту російського "добровольця" та оператора БпЛА Михайла Лучина. Він показав відео застосування ворогом хімічної зброї проти ЗСУ. Окупант "засвітив" використання загарбниками хімічної зброї — скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Російські хакери почали розсилати "повістки" українським біженцям за кордоном. У листах попереджалося, що заплановано повернення чоловіків призовного віку назад до України з подальшим відправленням на фронт.