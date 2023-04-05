Іранський гамбіт: українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова

Завдяки документам з пошти Байдасарова, які отримали українські хакери, стало відомо, що поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій. Це стосується не лише зброї, а й промислового обладнання.

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Українські хактивісти команди "Кіберспротив" передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm матеріали щодо ексдепутата Держдуми РФ, директора російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", ведучого авторської програми "СМЕРШ" на каналі російського пропагандиста Соловйова – Семена Багдасарова. Завдяки документам стало відомо, що в РФ через міжнародні санкції бракує запчастин, а також про те, як в РФ хочуть вийти на ринки в обхід санкцій. Розслідування виклала в мережу міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Іранський гамбіт

Завдяки документам з пошти Байдасарова, які отримали українські хакери, стало відомо, що поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій. Це стосується не лише зброї, а й промислового обладнання.

Так, наприклад із листувань Багдасарова стало відомо, що на 5 російських ТЕЦ (Новогорьковській, Владимирській, Пермській, Академічній, Іжевській) потребують термінового обслуговування газові турбіни (9 шт.) та компресори. Через санкції РФ не може закупити потрібне обладнання, тож Багдасаров є посередником у налагодженні співпраці з іранськими компаніями.

Також до Багдасарова, щоб вийти на іранський ринок, звертаються інші російські юридичні особи, зокрема, виробники алюмінію та продуктів обробки кольорових металів, адже на ці товари накладено міжнародні санкції. Крім цього до ексдепутата звертається й іранська сторона, щоб постачати до РФ корм для тварин.

Ірак

В Іраку, згідно з листуванням, Багдасарова передусім цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави. Хакери дістали документ, який свідчить про зустріч Багдасарова з іракськими політиками від шиїтського угруповання Катаіб Хезболла та партії Кадимун. Дочка Багдасарова, Анна, заміжня за громадянином Іраку і вони мають спільну дитину, яка народилась в ОАЕ, де у Багдасарова є фірми-прокладки.

Африка

Ексдепутат також активно листується з представниками Африки, шукаючи інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго, а також для перепродажу в Уганді золота, будівництва нафтосховища та торгівлі паливом.

Багдасаров Семен Аркадійович. Персональна інформація

20.10.1954 року народження, народився в м. Маргілан, Ферганська обл., Узбецька РСР, має вірменське походження. Мешкає в Москві.

Одружений, має двох дорослих дітей, на яких оформлені офшори на Кіпрі. Вони також залучені до схем "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який очолює Семен Багдасаров.

Багдасаров свого часу закінчив Ульяновське танкове училище, потім проходив військову службу в Криму. Там народилися його діти. У відкритих джерелах повідомляється, що Багдасаров має відомчі відзнаки ФСБ.

Військову службу ексдепутат облишив у 1995 році в званні полковника.

Нині він офіційно не обіймає державних посад. Завдяки листуванню "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який він нині очолює, стає відомо, що Центр працює зокрема й як організація з відмивання коштів, через яку ексдепутат і його родина щомісяця отримують мільйони рублів. У списку працівників цієї "некомерційної організації" діти Багдасарова значаться як "провідні фахівці".

Сам ексдепутат подав декларацію за 2020 рік, в якій офіційно заробив усього трохи більше 265 тис. рублів. А згідно з розрахунком повідомлення йому про сплату податку на транспорт заплатив за рік понад 200 тис. рублів.

Попри те, що Семен Багдасаров офіційно перебуває у шлюбі, це не заважає йому знайомитися з жінками в інтернеті. так, активісти "КіберСпротиву" знайшли на пошті лист про відновлення пароля на сайті ескорт-послуг. А також знайдено скриншот листування, де Семен Багдасаров пропонував 40-річній ескортниці Анні з Москви стати його утриманкою.

На пошті ексдепутата хакери також знайшли листи про замовлення ним медпрепаратів для підсилення потенції.

Аналіз листувань дозволив виявити, що Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу із залученням кількох підставних юридичних осіб.

Санкції проти Семена Багдасарова

Згідно з Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, яким було надано чинності рішенню РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", громадянин РФ Семен Багдасаров внесений до санкційного списку України через агресивну пропагандистську риторику на шоу Соловйова та підтримку збройної агресії РФ проти України. В інших країнах він поки що до жодного санкційного списку не потрапив.

"Як випливає з приватного листування та інших матеріалів дампу, роль блазня на пропагандистських шоу є лише верхівкою айсберга і слугує радше прикриттям основної діяльності Багдасарова, яка заслуговує на прискіпливу увагу. А ще, поки полковник з медалями кричить, що треба відвоювати "ісконниє русскіє зємлі" в України і Туреччини, тихенько працюють його схеми з продажу російської державної землі, щоб мати змогу виводити гроші на Кіпр, в ОАЕ чи інші країни. Діти Багдасарова, вочевидь, самі не планують жити в РФ", — йдеться в публікації InformNapalm.

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