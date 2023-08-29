"Щит вартових Велаята": Іран провів масштабні навчання з радіоелектронної боротьби (фото)

Іранські військові зазначили, що під час навчань було відпрацьовано різні тактичні прийоми, включно з виявленням радіозв'язку і каналів передавання даних, виведенням з ладу радарних систем противника і проведенням групових ударних операцій.

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В Ірані 26 серпня стартували найбільші військові навчання "Щит вартових Велаяту 1402" із застосуванням різних типів засобів РЕБ, радіолокації, безпілотних, кібер- і космічних систем, до яких були залучені підрозділи ВМС, ВПС і сухопутних військ країни. Про це повідомили оглядачі видання Tehran Times.

Під час навчань у пустельному районі в центрі країни були задіяні радари, безпілотники, малі літальні апарати та інша військова техніка іранського виробництва.

"Під час навчань перевіряли працездатність і ефективність систем радіоелектронної боротьби Тегерана, як стаціонарних, так і мобільних, наземних і повітряних, проти складних загроз", — ідеться в публікації.

Іранські воєначальники на полігоні

Іранська система РЕБ Cobra V8 на базі російської "Красухи-4"

Також повідомляється, що було відпрацьовано різні тактичні прийоми, зокрема виявлення радіозв'язку і каналів передачі даних, виведення з ладу радарних систем противника і проведення групових ударних операцій.

Глушники сигналу GPS

РЛС Najm-804

Було зазначено, що хоча подробиці про імітацію ворожих літаків не розголошуються, заступник начальника управління координації дій армії контр-адмірал Хабіболла Сайярі заявив, що понад 95% цілей навчань було успішно досягнуто. Іранський воєначальник додав, що всі застосовані стратегії відображають "великий прогрес" Ірану в галузі радіоелектронної боротьби.

Він запевнив, що країна повністю готова до протистояння будь-яким загрозам, але наголосив, що Іран не робитиме агресивних дій проти інших країн, а ці можливості мають нібито оборонний характер.

Нагадаємо, іранські військові інженери представили новий зенітно-ракетний комплекс Sayyad, який зможе виявляти цілі в радіусі 180 км. Згідно із заявленими характеристиками, новий ЗРК здатний відстежувати 24 цілі на відстані 180 км, а вражати одночасно до 12 загроз у радіусі 120 км.