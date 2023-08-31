Іран і КНДР разом розробили військові дрони, скопіювавши США, — військовий експерт

Таль Інбар вважає, що Іран надав Північній Кореї принаймні технічні дані об'єктива для безпілотників.

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Північна Корея та Іран могли співпрацювати у сфері розробки безпілотних літальних апаратів. Таку заяву зробив ізраїльський експерт Таль Інбар у середу, 30 серпня, пише NK News.

Інбар прокоментував виставку озброєнь, яку відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу в Пхеньяні минулого місяця, де Північна Корея вперше продемонструвала свої нові безпілотні літальні апарати (БПЛА) Morning Star-4 і Morning Star-9. Він припустив, що Пхеньян, можливо, отримав допомогу від Ірану в розробці БПЛА, що разюче нагадують вироблені в США дрони RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper.

"Набагато більш правдоподібно, що Іран надав Північній Кореї принаймні технічні дані об'єктива, який перебуває в його розпорядженні. Крім того, вдалося збити дві системи безпілотників, які здаються схожими на іранські та північнокорейські моделі", — сказав експерт.

Він пояснив, що, хоча в Ірану немає супутників зв'язку і натомість доводиться використовувати комерційні, Північна Корея, ймовірно, покладатиметься на китайські супутники.

Інбар заявив, що обидва БПЛА — Morning Star-4 і Morning Star-9 — можуть використовуватися для розвідувальних місій, а копія дрона Reaper навіть може перетинати міжкорейський кордон повітрям, несучи при цьому різні боєприпаси класу "повітря-земля".

Експерт також звернув увагу на те, що мине ще кілька місяців, перш ніж Пхеньян зможе почати масове виробництво таких пристроїв, з огляду на ймовірну співпрацю між Іраном і Північною Кореєю. Він окремо зазначив, що Росія вже працює над виробництвом дронів за іранським зразком для військових дій в Україні.

Ілюстрація схожості конструкції американського безпілотника Reaper, іранського Kaman-22 і північнокорейського Morning Star-9 Фото: NK News

Нагадаємо, під час проведення військового параду на честь 70-річчя закінчення Корейської війни публіці показали два великих дрони — Morning Star-4 і Morning Star-9, які за зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від американських легендарних RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Тоді лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з гордістю демонстрував нові БПЛА міністру оборони РФ Шойгу.

Раніше вже повідомлялося, на вчорашньому параді в Північній Кореї був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Йому показали північнокорейський танк M2020, який є сумішшю російської Армати й американського Абрамса.