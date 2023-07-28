КНДР скопіювала дрони Global Hawk і Reaper зі США: експерти розкрили, чим небезпечні "клони"

На військовому параді лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з гордістю демонстрував нові БПЛА міністру оборони РФ Шойгу.

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Під час проведення військового параду на честь 70-річчя закінчення Корейської війни публіці показали два великих дрони — Morning Star-4 і Morning Star-9, які за зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від американських легендарних RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper, пише The Drive. Експерти видання присвятили величезний матеріал на тему того, чи могла Північна Корея отримати секретні розробки США і чим небезпечні ці БПЛА. Фокус познайомить вас із найважливішими моментами з цього журналістського розслідування.

Дрони-близнюки

Якби не маркування, то північнокорейські та американські дрони можна легко сплутати. Інженери КНДР намагалися скопіювати зовнішній вигляд безпілотників США аж до дрібниць. Ключові особливості американських машин, зокрема V-подібне хвостове оперення і повітрозабірник, розташований над фюзеляжем, точно відтворені в північнокорейській конструкції.

Судячи з аналізу відео з параду і з інших джерел, розмах крил Morning Star-4 становить 30 метрів, тоді як у RQ-4A Global Hawk він на 50 сантиметрів більший. Також північнокорейські інженери залишили в конструкції "фірмові" горби супутникового зв'язку (SATCOM) над носовою частиною фюзеляжу обох своїх копій. Щоправда військові експерти США сумніваються, що там справді встановлено таку ж потужну систему зв'язку, як в оригінальних американських моделях, хоча КНДР може скористатися сигналами супутників дружнього Китаю для координації та управління цими БПЛА.

Шойгу показали аналог американського MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

Чи вдалося КНДР роздобути секрети дронів США

Американські військові експерти повністю відкидають можливість того, що північнокорейські Morning Star-4 і Morning Star-9 всередині мають подібну начинку, як американські оригінальні RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Вкрасти технології дронів зі США корейці навряд чи змогли б.

Так, Іран чотири роки тому збив Global Hawk над своєю територією і напевно розібрав його до гвинтика. Але експерти сумніваються, що іранцям вдалося відтворити складну електронну начинку дрона. Напевно все обійшлося тільки зовнішнім виглядом і загальним навантаженням, яке простежується в іранській копії — Shahed 129. Навряд чи це вдалося північнокорейським технологам, які навіть за підтримки Китаю навряд чи зможуть відтворити американські військові технології.

До речі, наявність горбів для супутникового зв'язку на копіях дронів із КНДР американські експерти розглядають радше з погляду аеродинаміки і льотних характеристик, а не технічних нюансів. Найімовірніше, північнокорейські інженери не хотіли ризикувати і просто повторили форму дрона, щоб він зміг літати без проблем, адже перевірена конструкція обмежує ризики.

Ще одне питання в експертів викликають двигуни, які застосовуються у версіях Morning Star-4 і Morning Star-9. Оскільки виробничі потужності в Північній Кореї обмежені, ймовірно, їх запозичили в Китаю або Ірану.

Інженери КНДР повторили горб для датчиків SATCOM, але напевно для аеродинаміки Фото: Скриншот

Чим небезпечні копії Global Hawk і Reaper

У експертів немає жодних подробиць про технічні можливості північнокорейських дронів і про завдання, які ставить перед ними режим Кім Чен Ина. Але на параді на дроні Morning Star-4 були помічені ракети, схожі на американські AGM-114 HellFire, а отже, КНДР розраховує застосовувати ці дрони не тільки для розвідки.

Morning Star-4 з ракетами схожими на американські HellFire Фото: Скриншот

Оригінальні Global Hawk і Reaper використовуються для довготривалих місій і можуть перебувати в польоті понад добу. І хоча північнокорейські аналоги навряд чи зможуть похвалитися такою самою дальністю або висотою польоту, але сама можливість створити подібні дрони несе пряму загрозу Південній Кореї. З урахуванням того, що ще в січні простенькі дрони КНДР змогли безперешкодно долетіти до президентського офісу в Південній Кореї, це викликає великі побоювання у Сеула.

Ще 2021 року Кім Чен Ин на черговому партійному з'їзді закликав уряд до розроблення "безпілотних ударних засобів" і "розвідувальних безпілотників" із дальністю польоту в 500 км. Від кордону з КНДР до столиці Південної Кореї — Сеула — всього 40 кілометрів льоту по прямій.

Дрони Morning Star-4 і Morning Star-9 на параді в Пхеньяні

Раніше вже повідомлялося, на вчорашньому параді в Північній Кореї був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Йому показали північнокорейський танк M2020, який є сумішшю російської Армати і американського Абрамса.

Так само Кім Чен Ин похвалився перед російським гостем гігантським підводним дроном Haeil, який може нести ядерну боєголовку, а Шойгу назвав армію КНДР "найсильнішою у світі". Шойгу приїхав у Пхеньян "домовитися про військову співпрацю". Експерти підозрюють, що справжня мета — активізація поставок боєприпасів до РФ із Північної Кореї.