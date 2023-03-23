"Тільки у вигляді макета": експерт пояснив, чому РФ не зможе скопіювати дрон MQ-9 Reaper

Через низький рівень технологічного розвитку росіяни та іранці здатні відтворити у своїх дронах лише форму планера та внутрішнє розташування вузлів.

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Росія та Іран не зможуть зробити копію американського безпілотника MQ-9 Reaper, який російські війська збили над Чорним морем 14 березня. Український військовослужбовець Олександр Карпюк пояснив причини на своїй сторінці у Facebook.

Він звернув увагу, що у соціальній мережі часто обговорюють можливість росіян чи іранців скопіювати західні БПЛА. На думку Олександра Карпюка, для створення аналогів військової техніки, окрім доступу до технологій, країна має мати досить високий рівень розвитку військово-промислового комплексу.

Головною особливістю MQ-9 експерт назвав супутниковий зв'язок, який дозволяє операторам управляти дронами над Чорним морем, сидячи при цьому у США. Щоб отримати аналогічний безпілотник, Ірану чи Росії треба спочатку створити угруповання супутників із надійним каналом зв'язку.

"Так, дрібниця. Іран теж та ще космічна держава. Про потужні та мобільні радари синтезованої апертури, які можуть бути встановлені на БПЛА — ага, теж смішно, якщо подивитися, які камери вони встановлюють на Орлани", — саркастично висловився Олександр Карпюк.

Ірану вже вдалося створити скопіювати зарубіжні безпілотники, наприклад, знамениті Shahed дуже схожі на "Гарпію", розроблену в Ізраїлі понад 20 років тому. Як наголосив український військовий, ізраїльська модель призначена для виявлення засобів РЕБ та ППО, може сідати і знову вирушати у політ після перезарядки, а її іранська копія летить лише на один раз і за заданими координатами.

Для цього Shahed використовує антени з керованою діаграмою спрямованості (Controlled Reception Pattern Antenna або CRPA). Цю технологію Ізраїль продав Росії у 2000-х роках разом з іншими рішеннями для виробництва дронів "Орлан-10". Пізніше росіяни поділилися доробками з Іраном, щоб захистити систему навігації Shahed.

"Коли ти дивишся за тим, як і які рішення Росія та Іран копіювали весь цей час з іноземних дронів, то розумієш, що основне, що вони копіювали — це форма планера та внутрішнє компонування вузлів. Це їхній рівень. Скопіювати Reaper вони зможуть тільки в у вигляді макета", — підсумував Олександр Карпюк.

Він також опублікував фото російського аналога Shahed за назвою "Ланцет". Як стверджує військовий, насправді він є іранським дроном, який скопіювали з ізраїльського барожуючого боєприпасу Hero.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Погляньте на бойову частину та усвідомте весь геній іранського копіювання", — додав автор поста.

14 березня російський винищувач Су-27 підбив американський дрон MQ-9 Reaper та скинув на нього паливо. Внаслідок отриманих пошкоджень безпілотник упав у Чорне море.

Як писав Фокус, MQ-9 Reaper оснащений передовим обладнанням для ведення розвідки, зокрема камерами та датчиками широкого радіусу дії. Наразі США намагаються перешкодити росіянам заволодіти секретними технологіями.