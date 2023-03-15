США намагаються врятувати збитий MQ-9 від захоплення: які технології може отримати Росія

MQ-9 Reaper оснащені передовим озброєнням та обладнанням, яке дозволяє добу вести спостереження на великій відстані або завдавати точних ударів. Американці не хочуть, щоб воно потрапило до чужих рук.

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США намагаються запобігти захопленню Росією американського безпілотника MQ-9 Reaper ("Жнець"), збитого над Чорним морем. Фокус розбирався, які секретні технології росіяни можуть отримати, вивчивши дрон.

США рятують дрон MQ-9 Reaper від захоплення РФ

14 березня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналісту телеканалу CNN Джейку Тапперу у програмі "The Lead", що США вжили низку заходів для захисту своєї власності — збитого військового БПЛА, але не розкривати подробиці. За словами чиновника, американці не хочуть, щоб уламки літального апарату потрапили до чужих рук. І це зрозуміло, оскільки західні військові неодноразово озвучували побоювання через можливе захоплення росіянами передових технологій на війні в Україні.

Джон Кірбі додав, що російські літаки нерідко перехоплювали американські над Чорним морем, і кілька таких інцидентів відбувалися в останні тижні. Унікальність випадку з MQ-9 Reaper полягає в "небезпечних, непрофесійних та безрозсудних" діях Росії.

Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу у вівторок повідомив, що Росія не піднімала уламки збитого MQ-9 Reaper. США готуються оприлюднити зображення інциденту з безпілотником, але військовий не уточнив, про які саме матеріали йдеться. Генерал Райдер також відмовився коментувати будь-які дії щодо підйому MQ-9 з дна Чорного моря.

BBC пишуть, що у проросійських Телеграм-каналах з'явився аудіозапис нібито радіоперехоплення російських військових. На ній деякі люди російською обговорюють підняття з дна уламків дрона, що впав, зокрема "кожуха двигуна внутрішнього згоряння". Американська влада поки не коментувала цю інформацію.

Як пише The New York Times, посилаючись на високопоставленого військового зі США, вранці MQ-9 вилетів зі своєї бази в Румунії для регулярно запланованої розвідувальної місії, яка зазвичай триває від 9 до 10 години. За словами урядовця, Reaper був неозброєний.

Що відомо про технології MQ-9 Reaper

Як пише CNN, США використали безпілотники MQ-9 Reaper над Чорним морем задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб стежити за регіоном. На офіційному сайті Військово-повітряних сил зазначається, що такі дрони призначені в першу чергу для ведення розвідки, але за необхідності можуть завдавати точних ударів, здійснювати підтримку з повітря, вести пошук, наводити іншу зброю, супроводжувати бойові підрозділи та конвої.

MQ-9 Reaper виробництва компанії General Atomics Aeronautical Systems оснащений обладнанням для збору розвідданих протягом тривалого часу, зокрема датчиками широкого радіусу дії та багаторежимним комплексом зв'язку. Навіть базова версія БПЛА має багатоспектральну систему наведення на основі монохромної телекамери, інфрачервоного датчика, короткохвильової інфрачервоної камери. Військові можуть переглядати відео з кожного компонента окремо або об'єднувати їх в один потік.

На "Женцях" також встановлені лазерні далекомір і цілевказівник, які точно визначає цілі для подальшої атаки високоточними боєприпасами, такими як бомби Unit-12 Paveway II або ракети Hellfire. Крім керованих, MQ-9 може нести боєприпаси прямого наведення: GBU-38 і GBU-54. Для виявлення об'єктів безпілотник використовує радар із синтезованою апертурою. Корисне навантаження можна змінювати в залежності від поставленого бойового завдання.

Авіаційний комплекс MQ-9 Reaper складається з чотирьох БПЛА, наземної станції управління, основного супутникового каналу зв'язку Predator та запасного обладнання. Пілот повинен постійно керувати дроном за підтримки помічників, які відповідають за датчики та наведення зброї. MQ-9 може злітати та сідати лише на аеродромах, де встановлена антена наземного терміналу даних, а супутники підтримують зв'язок за межами прямої видимості операторів. Вартість одного комплексу оцінюють у $56,5 млн.

Характеристики MQ-9 Reaper

Силова установка: турбогвинтовий двигун Honeywell TPE331-10GD

Тяга: максимальна потужність на валу 900 л.

Розмах крила: 20,1 м

Довжина: 11 м

Висота: 3,8 м

Вага: 2 223 кг (без вантажу)

Максимальна злітна вага: 5307 кг

Корисне навантаження: 1701 кг

Максимальна швидкість: 240 вузлів за секунду (444 км/год)

Дальність польоту: 2592 км

Тривалість польоту: до 24 годин

Стеля висоти: до 15 240 м

14 березня російський літак Су-27 зіткнувся з MQ-9 Reaper над Чорним морем у міжнародному просторі. Борт ЗС РФ пролетів перед американським безпілотником, пошкодив його пропелер і скинув паливо, внаслідок чого літальний апарат вийшов з ладу та впав у воду.

15 березня ЗМІ змоделювали, як Су-27 збив MQ-9 Reaper над Чорним морем. Представник Пентагону Патрік Райдер вважає, що російські пілоти вчинили безрозсудно, непрофесійно та створили загрозу для екологічної безпеки.