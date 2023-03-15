Аварія безпілотника MQ-9 Reaper: ЗМІ змоделювали збиття БПЛА над Чорним морем (відео)

На оприлюднених телеканалом CBS кадрах видно, що винищувач ВКС РФ Су-27 кілька разів пролетів над БПЛА та скинув на нього авіапаливо, через що апарат вийшов із ладу.

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США показали, як MQ-9 Reaper збив у Чорному морі російський винищувач Су-27. Відеокадри реконструкції показав телеканал CBS.

Судячи з відео, безпілотник США над Чорним морем атакував російський військовий літак, який кілька разів пройшов під ним.

Під час маневру Су-27 скидали на безпілотник США MQ-9 Reaper паливо. Експерти припускають, що саме через скидання авіапального безпілотник США зазнав аварії.

Крім того, за словами представника Пентагону Пета Райдера, російські пілоти, виконуючи маневри для того, щоб збити безпілотник США над Чорним морем, повелися безрозсудно, екологічно небезпечно та непрофесійно.

Він також додав, що російський літак, імовірно, був пошкоджений під час інциденту, але згодом приземлився.

Зазначимо, що спікер Пентагону не сказав на камеру, чи був озброєний безпілотник США, збитий російськими військовими літаками. За його словами, MQ-9 Reaper виконував розвідувальну функцію.

Нагадаємо, 15 березня у ВПС України відреагували на аварію БПЛА MQ-9 Reaper у Чорному морі. За словами спікера Командування Юрія Ігната, американський безпілотник мав право перебувати в повітряному просторі над Чорним морем, оскільки його використовує не лише Київ, а й країни-члени НАТО.

Крім того, ми інформували про те, як в РФ пояснили аварію БПЛА MQ-9 Reaper. За даними Міноборони РФ, після різкого маневрування американський безпілотник MQ-9 перейшов у некерований політ, втратив висоту і впав у воду.