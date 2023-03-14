"В контакт не вступали, зброю не застосовували": у РФ пояснили аварію БПЛА MQ-9 Reaper

За даними Міноборони РФ, після різкого маневрування американський безпілотник MQ-9 перейшов у некерований політ, втратив висоту та впав у воду.

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У вівторок, 14 березня, у російському Міноборони прокоментували падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper, при цьому винищувачі ЗС РФ не застосовували бортового озброєння і не вступали в контакт із БПЛА. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міноборони РФ.

14 березня над акваторією Чорного моря в районі Криму було зафіксовано присутність американського БПЛА MQ-9 Reaper, йдеться у повідомленні.

У повітря були підняті винищувачі, внаслідок різкого маневрування безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ, втратив висоту та впав у воду.

"Політ безпілотного літального апарату здійснювався з вимкненими транспондерами з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної воєнної операції", — йдеться в повідомленні.

Реакція США

Держдепартамент США повідомив союзників про те, що зусиллями РФ над Чорним морем було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Прессекретар Білого дому Нед Прайс у вівторок, 14 березня, заявив, що США не можуть говорити, однак росіяни мали намір зробити за допомогою маневрів, які призвели до падіння БПЛА, але зазначили, що мотивація тут не така важлива.

США на високому рівні працюють із союзниками.

"Це результат дій росіян. Ми можемо їх характеризувати, але не можемо розкрити їхні мотиви", — йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Нагадаємо, що американське воєннее командування повідомило, що один із кількох російських Су-27, які діяли над міжнародними водами Чорного моря, навмисно пролетів перед безпілотником MQ-9 Reaper і скинув перед ним паливо, потім російський винищувач пошкодив пропелер MQ-9 Reaper.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ показали дрон під назвою ТРАМП, над яким сміються самі росіяни.