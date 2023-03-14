"В контакт не вступали, оружие не применяли": в РФ объяснили крушение БПЛА MQ-9 Reaper

По данным Минобороны РФ, после резкого маневрирования американский беспилотник MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

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Во вторник, 14 марта, в российском Минобороны прокомментировали падение американского беспилотника MQ-9 Reaper, при этом истребители ВС РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

14 марта над акваторией Черного моря в районе Крыма было зафиксировано присутствие американского БПЛА MQ-9 Reaper, говорится в сообщении.

В воздух были подняты истребители, в результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Реакция США

Госдепартамент США уведомил союзников о том, что усилиями РФ над Черным морем был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Пресс-секретарь Белого дома Нед Прайс во вторник, 14 марта, заявил, что США не могут говорить, о том россияне намеревались сделать с помощью маневров, которые привели к падению БПЛА, но отметили, что мотивация здесь не столь важна.

США на высоком уровне работают с союзниками.

"Это результат действий россиян. Мы можем их характеризовать, но не можем характеризовать их мотивы", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Напомним, что американское военное командование сообщило, что один из нескольких российских Су-27, действовавших над международными водами Черного моря, намеренно пролетел перед беспилотником MQ-9 Reaper и сбросил перед ним топливо, затем российский истребитель повредил пропеллер MQ-9 Reaper.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ показали дрон под названием ТрАМП, над которым смеются сами россияне.