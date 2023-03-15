Крушение беспилотника MQ-9 Reaper: СМИ смоделировали сбитие БПЛА над Черным морем (видео)

На обнародованных телеканалом CBS кадрах видно, что истребитель ВКС РФ Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА и сбросил на него авиатопливо, из-за чего аппарат вышел из строя.

Related video

США показали, как MQ-9 Reaper сбил в Черном море российский истребитель Су-27. Видеокадры реконструкции показал телеканал CBS.

Судя по видео, беспилотник США над Черным морем атаковал российский военный самолет, который несколько раз прошел под ним.

Во время маневра Су-27 сбрасывали на беспилотник США MQ-9 Reaper топливо. Эксперты предполагают, что именно из-за сброса авиагорючего беспилотник США потерпел крушение.

Кроме того, по словам представителя Пентагона Пэта Райдера, российские пилоты, выполняя маневры для того, чтоб сбить беспилотник США над Черным морем, повели себя безрассудно, экологически небезопасно и непрофессионально.

Он также добавил, что российский самолет, вероятно, был поврежден во время инцидента, но впоследствии приземлился.

Отметим, что спикер Пентагона не сказал на камеры, был ли вооружен беспилотник США, сбитый российскими военными самолетами. По его словам MQ-9 Reaper выполнял разведывательную функцию.

Напомним, 15 марта в ВВС Украины отреагировали на крушение БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. По словам спикера Командования Юрия Игната, американский беспилотник имел право находиться в воздушном пространстве над Черным морем, так как его использует не только Киев, но и страны-члены НАТО.

Кроме того мы информировали о том, как в РФ объяснили крушение БПЛА MQ-9 Reaper. По данным Минобороны РФ, после резкого маневрирования американский беспилотник MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.