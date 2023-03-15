США пытаются спасти сбитый MQ-9 от захвата: какие технологии может получить Россия

MQ-9 Reaper оснащены передовым вооружением и оборудованием, которое позволяет сутки вести наблюдение на большом расстоянии или наносить точные удары. Американцы не хотят, чтобы оно попало в чужие руки.

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США пытаются предотвратить захват Россией американского беспилотника MQ-9 Reaper ("Жнец"), сбитого над Черным морем. Фокус разбирался, какие же секретные технологии россияне могут получить, изучив дрон.

США спасают дрон MQ-9 Reaper от захвата РФ

14 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналисту телеканала CNN Джейку Тапперу в программе "The Lead", что США предприняли ряд мер для защиты своей собственности — сбитого военного БПЛА, но не стал раскрывать подробности. По словам чиновника, американцы не хотят, чтобы обломки летательного аппарата попали в чужие руки. И это понятно, поскольку западные военные неоднократно озвучивали опасения из-за возможного захвата россиянами передовых технологий на войне в Украине.

Джон Кирби добавил, что российские самолеты нередко перехватывали американские над Черным морем, и несколько подобных инцидентов происходили в последние недели. Уникальность случая с MQ-9 Reaper заключается в "небезопасных, непрофессиональных и безрассудных" действиях России.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга во вторник сообщил, что Россия не поднимала обломки сбитого MQ-9 Reaper. США готовятся обнародовать изображения инцидента с беспилотником, но военный не уточнил, о каких именно материалах идет речь. Генерал Райдер также отказался комментировать какие-либо действия по подъему MQ-9 со дна Черного моря.

BBC пишут, что в пророссийских Телеграм-каналах появилась аудиозапись якобы радиоперехвата российских военных. На ней некие люди на русском языке обсуждают поднятие со дна обломков упавшего дрона, в частности "кожуха двигателя внутреннего сгорания". Американские власти пока не комментировали эту информацию.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного военного из США, утром MQ-9 вылетел со своей базы в Румынии для регулярно запланированной разведывательной миссии, которая обычно длится от 9 до 10 часов. По словам чиновника, Reaper был невооружен.

Что известно о технологиях MQ-9 Reaper

Как пишет CNN, США использовали беспилотники MQ-9 Reaper над Черным морем задолго до полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы следить за регионом. На официальном сайте Военно-воздушных сил отмечается, что такие дроны предназначены в первую очередь для ведения разведки, но при необходимости могут наносить точные удары, осуществлять поддержку с воздуха, вести поиск, наводить другое оружие, сопровождать боевые подразделения и конвои.

MQ-9 Reaper производства компании General Atomics Aeronautical Systems оснащен оборудованием для сбора разведданных в течение длительного времени, в том числе датчиками широкого радиуса действия и многорежимный комплекс связи. Даже базовая версия БПЛА имеет многоспектральную систему наведения на основе монохромной телекамеры, инфракрасного датчика, коротковолновой инфракрасной камеры. Военные могут просматривать видео с каждого компонента по отдельности или же объединять их в один поток.

На "Жнецах" также установлены лазерные дальномер и целеуказатель, которые точно определяет цели для последующей атаки высокоточными боеприпасами, такими как бомбы Unit-12 Paveway II или ракеты Hellfire. Кроме управляемых, MQ-9 может нести боеприпасы прямой наводки: GBU-38 и GBU-54. Для обнаружения объектов беспилотник использует радар с синтезированной апертурой. Полезную нагрузку можно менять в зависимости от поставленной боевой задачи.

Авиационный комплекс MQ-9 Reaper состоит из четырех БПЛА, наземной станции управления, основного спутникового канала связи Predator и запасного оборудования. Пилот должен постоянно управлять дроном при поддержке помощников, отвечающих за датчики и наведение оружия. MQ-9 может взлетать и садиться лишь на аэродромах, где установлена антенна наземного терминала данных, а спутники поддерживают связь за пределами прямой видимости операторов. Стоимость одного комплекса оценивают в $56,5 млн.

Характеристики MQ-9 Reaper

Силовая установка: турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-10GD

Тяга: максимальная мощность на валу 900 л.с.

Размах крыла: 20,1 м

Длина: 11 м

Высота: 3,8 м

Вес: 2 223 кг (без груза)

Максимальный взлетный вес: 5 307 кг

Полезная нагрузка: 1701 кг

Максимальная скорость: 240 узлов в секунду (444 км/ч)

Дальность полета: 2592 км

Продолжительность полета: до 24 часов

Потолок высоты: до 15 240 м

14 марта российский самолет Су-27 столкнулся с MQ-9 Reaper над Черным морем в международном пространстве. Борт ВС РФ пролетел перед американским беспилотником, повредил его пропеллер и сбросил топливо, в результате чего летательный аппарат вышел из строя и упал в воду.

15 марта СМИ смоделировали, как Су-27 сбил MQ-9 Reaper над Черным морем. Представитель Пентагона Патрик Райдер считает, что российские пилоты поступили безрассудно, непрофессионально и создали угрозу для экологической безопасности.