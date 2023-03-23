"Только в виде макета": эксперт объяснил, почему РФ не сможет скопировать дрон MQ-9 Reaper

Из-за низкого уровня технологического развития россияне и иранцы способны воссоздать в своих дронах лишь форму планера и внутреннее расположение узлов.

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Россия и Иран не смогут сделать копию американского беспилотника MQ-9 Reaper, который российские войска сбили над Черным морем 14 марта. Украинский военнослужащий Александр Карпюк Александр Карпюк объяснил причины на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что в социальной сети часто обсуждают возможность россиян или иранцев скопировать западные БПЛА. По мнению Александра Карпюка, для создания аналогов военной техники, помимо доступа к технологиям, у страны должен быть достаточно высокий уровень развития военно-промышленного комплекса.

Главной особенностью MQ-9 эксперт назвал спутниковую связь, которая позволяет операторам управлять дронами над Черным морем, сидя при этом в США. Чтобы получить аналогичный беспилотник, Ирану или России надо сначала создать группировку спутников с надежным каналом связи.

"Так, мелочь. Иран тоже та еще космическая держава. О мощных и мобильных радарах синтезированной апертуры, которые могут быть установлены на БПЛА — ага, теж смешно, если посмотреть, какие камеры они устанавливают на Орланы", — саркастически высказался Александр Карпюк.

Ирану уже удалось создать скопировать зарубежные беспилотники, например, знаменитые Shahed очень похожи на "Гарпию", разработанную в Израиле более 20 лет назад. Как подчеркнул украинский военный, израильская модель предназначена для обнаружения средств РЭБ и ППО, может садиться и снова отправляться в полет после перезарядки, а ее иранская копия летит лишь на один раз и по заданным координатам.

Для этого Shahed использует антенны с управляемой диаграммой направленности (Controlled Reception Pattern Antenna или CRPA). Эту технологию Израиль продал России в 2000-х годах вместе с другими решениями для производства дронов "Орлан-10". Позже россияне поделились наработками с Ираном, чтобы защитить систему навигации Shahed.

"Когда ты смотришь за тем, как и какие решения Россия и Иран копировали все это время с иностранных дронов, то понимаешь, что основное, что они копировали — это форма планера и внутренняя компоновка узлов. Это их уровень. Скопировать Reaper они смогут только в виде макета", — подытожил Александр Карпюк.

Он также опубликовал фото российского аналога Shahed под названием "Ланцет". Как утверждает военній, на самом деле он является иранским дроном, который скопировали с израильского барражирующего боеприпаса Hero.

Фото: Facebook Фото: Facebook

"Посмотрите на боевую часть и осознайте весь гений иранского копирования", — добавил автор поста.

14 марта российский истребитель Су-27 подбил американский дрон MQ-9 Reaper и сбросил на него топливо. В результате полученных повреждений беспилотник упал в Черное море.

Как писал Фокус, MQ-9 Reaper оснащен передовым оборудованием для ведения разведки, в том числе камерами и датчиками широкого радиуса действия. Сейчас США пытаются помешать россиянам завладеть секретными технологиями.