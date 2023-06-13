КНДР готова постачати РФ зброю для війни проти України в обмін на нафту, — Bloomberg (фото)

За словами журналістів, на складах КНДР має велику кількість радянської артилерії. Крім того, вона має багато боєприпасів, яких вистачить для забезпечення більш ніж 21 600 артилерійських гармат.

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Росія ще у листопаді 2022 року відновила постачання нафти до Північної Кореї. Це сталося вперше із 2020 року. Таким чином, співпраця між Кремлівським і Північнокорейським режимами поглиблюється. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Пхеньян готовий передавати Москві зброю для війни проти України. З моменту відновлення постачання нафти РФ змогла переправити до КНДР 67 000 барелів.

Видання пише, що відновлення постачання нафти відбувається на тлі активізації співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це викликає побоювання у США, оскільки країни можуть краще ухилятися від дії санкцій, допомагаючи одна одній.

Як зазначили на вебсайті 38 North, наприкінці 2022 року Росія почала відправляти нафту на залізничну станцію у північнокорейському районі Туманганг. Там проходить єдина залізнична гілка між РФ та Північною Кореєю.

Огляд району Туманганг 8 грудня 2022 року Фото: 38 North

Повідомляється, що Північній Кореї дозволено імпортувати 500 000 барелів нафти на рік відповідно до режиму санкцій ООН. Але країна знайшла способи обійти ці заходи, наприклад, використовуючи переправу товарів із корабля на корабель у відкритому морі.

У матеріалі йдеться, що офіційні чиновники США вважають, що Пхеньян вже постачав озброєння Москві. Серед них були радянські снаряди та ракети. У північнокорейській столиці це не підтверджують.

Журналісти зазначили, що на складах КНДР має велику кількість радянської артилерії. Крім того, вона має багато боєприпасів, яких вистачить для забезпечення більш ніж 21 600 артилерійських гармат. У США вважають, що ця зброя не вплине на поле бою в Україні, проте їх продаж відкриє потік доходів для північнокорейської держави, яка перебуває в ізоляції від світової торгівлі.

Видання пише, що на цьому тижні глава КНДР Кім Чен Ин відправив президенту РФ Володимиру Путіну послання, в якому запропонував свою підтримку російському народу і заявив про прагнення більш тісної стратегічної співпраці. Він заявив, що "міцно тримається за руку із президентом Росії".

Зазначимо, що 7 червня журналісти повідомили, що у КНДР офіційно працює 10 тисяч хакерів. Країна впроваджує своїх кібершпигунів під виглядом простих програмістів до інших країн.

А першого травня Китай та країни ОДКБ підтримали резолюцію ООН, в якій РФ названо агресором. Проти документа, який згадує про російську агресію щодо України, проголосували лише РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.