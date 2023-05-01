Китай та країни ОДКБ підтримали резолюцію ООН, в якій РФ названо агресором

Проти документа, який згадує про російську агресію щодо України, проголосували лише РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

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У понеділок, 1 травня, на черговому засіданні ООН було ухвалено резолюцію про співпрацю організації з Радою Європи, в якій Російська Федерація згадується та визнається агресором. Документ підтримали 122 країни, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.

"З огляду на те, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, вимагають зміцнення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи", — йдеться у тексті документа.

Сергій Кислиця повідомив, що у Москви не вийшло прибрати з резолюції згадку про російську агресію. Він зазначив, що проти документа виступили лише п'ять "борців із правами людини". Йдеться про Росію, Білорусь, Нікарагуа, Сирію та Північну Корею.

Результати голосування за резолюцію про співпрацю ООН із Радою Європи

Про голосування також висловився естонський професор права та публіцист українського походження Євген Цибуленко.

"Цікаво, що Китай, Індія, Бразилія, а також члени ОДКБ Вірменія та Казахстан цього разу навіть не втрималися, а проголосували за – такого ще не було", — сказав Цибуленко.

Резолюцію також підтримала Угорщина, а Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Еритрея, Іран та Південна Африка "утрималися".

Нагадаємо, що 24 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у стінах ООН налаштовані "підірвати основні засади міждержавного спілкування" та звинуватив західні країни в тому, що вони нібито відмовляються виявити "політичну мудрість".

Виступ Сергія Лаврова піддався критиці з боку деяких західних чиновників. Зокрема, представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вказала на те, що Кремль сам демонструє зневагу Статуту ООН.

Раніше, 26 квітня, ми також писали про те, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не відвідала засідання Ради безпеки ООН, на якому головувала Росія, оскільки "не хотіла слухати брехню" Лаврова.