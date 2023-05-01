Китай и страны ОДКБ поддержали резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором

Против документа, упоминающего о российской агрессии по отношению к Украине, проголосовали только РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.

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В понедельник, 1 мая, на очередном заседании ООН была принята резолюция о сотрудничестве организации с Советом Европы, в которой Российская Федерация упоминается и признается агрессором. Документ поддержали 122 страны, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

"Учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы", — говорится в тексте документа.

Сергей Кислица сообщил, что у Москвы не вышло убрать из резолюции упоминание о российской агрессии. Он отметил, что против документа выступили всего пять "борцов с правами человека". Речь идет о России, Беларуси, Никарагуа, Сирии и Северной Корее.

Результаты голосования за резолюцию о сотрудничестве ООН с Советом Европы

О голосовании также высказался эстонский профессор права и публицист украинского происхождения Евгений Цибуленко.

"Интересно, что Китай, Индия, Бразилия, а также члены ОДКБ Армения и Казахстан на этот раз даже не удержались, а проголосовали за – такого еще не было", — констатировал Цибуленко.

Резолюцию также поддержала Венгрия, а Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Эритрея, Иран, и Южная Африка "воздержались".

Напомним, что 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стенах ООН настроены "подорвать основные принципы межгосударственного общения" и обвинил западные страны в том, что они якобы отказываются проявить "политическую мудрость".

Выступление Сергея Лаврова подверглось критике со стороны некоторых западных чиновников. В частности представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд указала на то, что Кремль сам демонстрирует пренебрежение Уставом ООН.

Ранее, 26 апреля, мы также писали о том, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не посетила заседание Совета безопасности ООН, на котором председательствовала Россия, так как "не желала слушать ложь" Лаврова.