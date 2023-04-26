Спасала немцев в Судане: глава МИД Германии не захотела слушать ложь Лаврова в ООН, – СМИ

В дипломатических кругах подчеркивают желание РФ вести в Совбезе ООН "дела как обычно" и продолжать жестокую войну в Украине. Циничные пропагандистские игры Кремля никому не интересны, отметили журналисты.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не посетила заседание Совета безопасности ООН 25 апреля, на котором председательствовала Россия. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Бербок не захотела слушать ложь российского коллеги Сергея Лаврова и предпочла спасать граждан Германии в Судане, отметили собеседники.

"Лавров разглагольствовал в Совбезе ООН о гегемонистских планах Запада. Он считает, что "украинский вопрос" нельзя рассматривать в отрыве от геополитических событий, в которых НАТО годами угрожало безопасности России в регионе", — сообщили журналисты.

В дипломатичеких кругах говорят о желании российского министра вести в Совбезе "дела как обычно". А параллельно РФ со всей жестокостью продолжает агрессивную войну в Украине, указали дипломаты.

"Мы не доступны для таких циничных пропагандистских игр. Говоря простым языком, Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь", – говорится в статье.

Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь, указали журналисты

Глава МИД России говорил на заседании Совета безопасности ООН о мировой тенденции "многополярной архитектуры отношений". По его мнению, ООН должно к ней адаптироваться.

Также Лавров говорил, что США и их союзников якобы "поставили мир на опасный порог". Министр считает критику военной агрессии РФ западными чиновниками частью заговора с США.

Накануне председательства России в Совбезе ООН все 27 послов Евросоюза осудили полномасштабную войну в Украине. Дипломаты потребовали немедленного вывода оккупационных войск из страны.