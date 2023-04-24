"Это — цинично": послы 27 стран выразили возмущение председательством РФ в ООН

Послы также призвали международное сообщество оставаться непоколебимо приверженным обеспечению ответственности виновных за преступления, совершенные в Украине и против нее.

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В преддверии председательства РФ на заседании Совета Безопасности ООН все 27 послов Европейского Союза осудили действия РФ в Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

Заявление озвучил представитель Европейского Союза ООН Олоф Скоог.

"Я здесь вместе с 27 послами Европейского Союза. Россия пытается изобразить себя защитником устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они разрушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни посмотри, Россия презирает", — сказал он.

Послы призвали международное сообщество обеспечить ответственность виновных за преступления, совершенные в Украине и против нее, и требуют от РФ "немедленно, полностью и безусловно вывести все свои вооруженные силы" с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Украинский народ заплатил самую дорогую цену, но губительные последствия российской агрессии ощущаются по всему миру. Я хочу подчеркнуть, что все усилия в поддержку Украины были сделаны в дополнение, а не вместо наших глобальных обязательств", — заявил Скоог.

Напомним, что 3 апреля постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя высмеял возмущение, что РФ не может быть председателем Совбеза в апреле из-за своего вторжения в Украину. Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в свою очередь назвала председательство России в Совете Безопасности ООН первоапрельской шуткой.

Раньше Фокус разбирался в том, чем грозит Украине председательство России в Совбезе ООН.