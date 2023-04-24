"Це — цинічно": посли 27 країн висловили обурення щодо головування РФ в ООН

Посли також закликали міжнародну спільноту залишатися непохитно відданою забезпеченню відповідальності винних за злочини, скоєні в Україні та проти неї.

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Напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН усі 27 послів Європейського Союзу засудили дії РФ в Україні. Про це повідомляє "Голос Америки".

Заяву озвучив представник Європейського Союзу в ООН Олоф Скоог.

"Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія зневажає", — сказав він.

Посли закликали міжнародну спільноту забезпечити відповідальність винних за злочини, скоєні в Україні та проти неї і вимагають від РФ "негайно, повністю і безумовно вивести всі свої збройні сили" з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Український народ заплатив найдорожчу ціну, але згубні наслідки російської агресії відчуваються в усьому світі. Я хочу підкреслити, що всі зусилля на підтримку України були зроблені на додаток, а не замість наших глобальних зобов’язань", — заявив Скоог.

Нагадаємо, що 3 квітня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя висміяв обурення, що РФ не може бути головою Ради безпеки у квітні через своє вторгнення в Україну. Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, зі свого боку, назвала головування Росії в Раді Безпеки ООН першоквітневим жартом.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим загрожує Україні головування Росії у Раді безпеки ООН.