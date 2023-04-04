"Першоквітневий жарт": Росія та США висміяли один одного в Раді безпеки ООН, — ЗМІ

За словами постпреда США в ООН, Штати будуть готові відкликати Росію з місця голови Ради безпеки, якщо та не впорається зі своїми обов'язками.

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3 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя висміяв побоювання та обурення з приводу того, що РФ не може бути головою Ради безпеки у квітні через своє вторгнення в Україну. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Небензя не міг не згадати про США. Так, він зазначив, що Штати був головою 2003 року під час вторгнення до Іраку.

Крім того, постпред заявив, що в лютому 2022 року, коли РФ також головувала в Раді безпеки ООН і того ж місяця вдерлася в Україну, ні в кого не було заперечень, а тому й зараз їх нібито не повинно бути.

За його словами, поки зберігається світовий порядок, у процедурах ООН не буде жодних змін, які б могли призвести до зміни статусу Росії.

Також видання пише, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії в Раді Безпеки ООН першоквітневим жартом.

"Але річ у тому, що це ротаційне місце. Ми очікуємо, що вони будуть поводитися професійно. Але ми також очікуємо, що вони використовуватимуть своє місце для поширення дезінформації та просування свого власного порядку денного України", — сказала вона.

Також дипломат наголосила, що США будуть до цього готові. Однак вона сказала, що Рада безпеки ООН працює з великою кількістю питань, а не тільки з війною Росії проти України.

"Ми ще не визначилися з тим, якими будуть наші рівні відвідуваності, але ми маємо намір виконувати справи Ради безпеки протягом цього місяця", — сказала Томас-Грінфілд.

За її словами, якщо РФ не справлятиметься зі своїми обов'язками, Штати будуть готові робити все, щоб відкликати її з місця голови.

Нагадаємо, що з першого квітня РФ очолює Раду безпеки ООН. Експерти називають це "перемогою пропаганди Путіна", оскільки Москва зможе впливати на порядок денний, обираючи певні напрямки як пріоритетні або, навпаки, менш важливі. Внутрішньоросійська аудиторія заявить, що РФ стала "повноправним світовим лідером".

Також повідомлялося, що в ООН підтвердили понад 8 тисяч смертей "громадянських" в Україні. Відомо, що в ООН також підтвердили — поранення під час війни з РФ отримали 14 тисяч простих українців. При цьому чиновники говорять прямо — це лише "верхівка айсберга".