"Первоапрельская шутка": Россия и США высмеяли друг друга в Совбезе ООН, — СМИ

По словам постпреда США в ООН, Штаты будут готовы отозвать Россию с места председателя Совбеза, если та не будет справляться со своими обязанностями.

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3 апреля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя высмеял опасения и негодования по поводу того, что РФ не может быть председателем Совета безопасности в апреле из-за своего вторжения в Украину. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Небензя не мог не упомянуть США. Так, он отметил, что Штаты был председателем в 2003-м году во время вторжения в Ирак.

Кроме того, постпред заявил, что в феврале 2022 года, когда РФ также председательствовала в Совбезе ООН и в тот же месяц вторгалась в Украину, ни у кого не было возражений, а потому и сейчас их якобы быть не должно.

По его словам, пока сохраняется мировой порядок, в процедурах ООН не будет никаких изменений, которые могли бы привести к изменению статуса России.

Также издание пишет, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала председательствование России в Совбезе ООН первоапрельской шуткой.

"Но дело в том, что это ротационное место. Мы ожидаем, что они будут вести себя профессионально. Но мы также ожидаем, что они будут использовать свое место для распространения дезинформации и продвижения своей собственной повестки, касающейся Украины", — сказала она.

Также дипломат отметила, что США будут к этому готовы. Однако также она сказала, что Совет безопасности ООН работает с большим количеством вопросов, а не только с войной России против Украины.

"Мы еще не определились с тем, каковы будут наши уровни посещаемости, но мы намерены выполнять дела Совета безопасности в течение этого месяца", — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, если РФ не будет справляться со своими обязанностями, Штаты будут готовы делать все, чтобы отозвать ее с места председателя.

Напомним, что с первого апреля РФ возглавляет Совбез ООН. Эксперты называют это "победой пропаганды Путина", поскольку Москва сможет влиять на повестку дня, выбирая определенные направления в качестве приоритетных или, наоборот, менее важных. Внутрироссийской аудитории же заявят, что РФ стала "полноправным мировым лидером".

Также сообщалось, что в ООН подтвердили свыше 8 000 смертей "гражданских" в Украине. Известно, что в ООН также подтвердили — ранения в ходе войны с РФ получили 14 000 простых украинцев. При этом чиновники говорят прямо — это только "верхушка айсберга".