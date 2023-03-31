Настоящие цифры гораздо выше: в ООН подтвердили свыше 8 000 смертей "гражданских" в Украине

Известно, что в ООН также подтвердили — ранения в ходе войны с РФ получили 14 000 простых украинцев. При этом чиновники говорят прямо — это только "верхушка айсберга".

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что 8 400 смертей среди гражданских в Украине – это только "верхушка айсберга". Об этом пишет The Guardian.

Он также отметил, что нарушения прав человека и гуманитарного международного права являются обычным делом российских войск в Украине.

По его словам, число жертв среди гражданского населения будет намного больше, чем пока что показывают официальные данные. Он отметил, что Украина является страной, которая сейчас буквально борется за свое выживание перед лицом вторжения со стороны России.

Тюрк сказал, что люди в Украине сталкиваются с "огромными страданиями и потерями, лишениями, депортацией и разрушениями домов".

По словам журналистов, офис Верховного комиссара ООН по правам человека также подтвердил 14000 раненых мирных жителей, пострадавших от действий войск РФ.

"Большинство жертв произошло в результате применения российскими войсками фугасного оружия широкого действия в жилых кварталах", — сказал он.

Напомним, что в годовщину деоккупации Бучи в Украину на саммит приехали политики стран ЕС. 31 марта в Киев прибыли премьер-министры из Хорватии, Словакии и Словении, а также президент Молдовы. Политики примут участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине".

Бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что введение в войну с Россией миротворцев лишь заморозит конфликт. По его словам, миротворческую миссию в Украине нужно было проводить еще 10 лет назад. Сейчас Кремль не допустит ввода войск стран НАТО или ЕС.

Отметим, что о возможной отправке миротворцев ООН в Украине впервые заговорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сказал, что в Евросоюзе близко подошли к вопросу отправки миротворческого контингента в Украину. По мнению политика, Если этого не сделать, угроза третьей мировой войны станет реальной