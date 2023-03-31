Годовщина деоккупации Бучи: в Украину на саммит приехали политики стран ЕС (фото, видео)

В Киев прибыли премьер-министры из Хорватии, Словакии и Словении, а также президент Молдовы. Политики примут участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине".

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Сегодня, 31 марта, в Украину прибыли политики из Хорватии, Словакии, Словении и Молдовы. Все они примут участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине", который состоится в годовщину освобождения города от захватчиков. Об этом сообщило правительство Хорватии.

Хорватия

Из Хорватии в Киев утром прибыли премьер-министр Андрей Пленкович, вице-премьер Томо Медвед и посол страны Аница Джамич. Пленкович встретится в Украине с президентом Владимиром Зеленским, коллегой Денисом Шмыгалем и главой ВР Русланом Стефанчуком. Также хорватский чиновник почтит память жертв российской агрессии и примет участие в награждении защитников Украины.

Фото: Правительство Хорватии Фото: Правительство Хорватии Фото: Правительство Хорватии Фото: Правительство Хорватии Фото: Правительство Хорватии

"Правительство Хорватии было последовательным и четким в своей твердой поддержке Украины и осуждении российской агрессии с самого начала. Мы продолжаем оказывать политическую, дипломатическую, экономическую, военную, техническую и гуманитарную помощь и решительно выступаем за европейский путь Украины, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, реинтеграцию оккупированных территорий", — заявили на правительственном портале.

Визит коллеги прокомментировал в соцсетях украинский премьер-министр Денис Шмигаль. Он написал, что опыт послевоенного обновления и евроинтеграции Хорватии ценен для Украины. По словам премьера, страна готова оказать поддержку украинцам в восстановлении после войны, разминировании территорий, ветеранской политике и интеграции в ЕС. Он сообщил, что в настоящее время хорваты готовят инициативу Еврокомиссии по помощи в гуманитарном разминировании.

Фото: Денис Шмыгаль / Facebook Фото: Денис Шмыгаль / Facebook Фото: Денис Шмыгаль / Facebook Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

"Рад приветствовать в Киеве Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Чрезвычайно ценим помощь хорватских друзей на протяжении всей полномасштабной агрессии России", — заявил Шмигаль.

Словакия

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и министр обороны Ярослав Надя прибыли в Украину ночным поездом из Польши. Глава Минобороны рассказал журналистам Aktuality, что ведет с министром обороны Украины Алексеем Резниковым переговоры о военной помощи.

"Это правда, что возможности Словацкой Республики уже ограничены. Мы можем сыграть ключевую роль в производстве боеприпасов на наших заводах. Подавляющее большинство забирает Украина или другие страны, которые ей потом отдают", — сказал Надя.

Однако министр обороны Словакии отметил, что страна может в пять раз увеличить производство боеприпасов 155 мм.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер и министр обороны Ярослав Надя в Украине Фото: Aktuality

Премьер-министр раскрыл и собственную цель поездки: рассказал, что планирует обсудить с украинскими чиновниками интеграцию Украины в Евросоюз.

"У нас есть собственный опыт с этим. Мы также были страной, которая нуждалась в помощи других стран, чтобы догнать пропущенный поезд", — объяснил Гегер.

С ним уже встретился Зеленский. Политики обсудили противодействие российской агрессии, сотрудничество стран, восстановление Украины и ее евроинтеграцию.

"Ценим всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение такого сложного и полного вызовов года. Спасибо за последний весомый пакет поддержки в сфере безопасности со стороны Словакии", — заявил украинский президент.

Словения

Также в Киев прибыл премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он встретился с лидером Украины.

"Мы предметно обсудили взаимодействие по восстановлению и отстройке освобожденных территорий. Рассчитываем на дальнейшее активное вовлечение Словении в проекты восстановления Украины", — написал Зеленский.

Фото: Правительство Словении Фото: Правительство Словении Фото: Правительство Словении

Также политики поговорили о военной помощи Украине и ее интеграции в ЕС. Президент поблагодарил премьера и народ Словении за поддержку украинцев вооружением и теплым отношением.

"Мы хотим засвидетельствовать политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу преданность политике территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы и дальше будем обеспечивать гуманитарную помощь и содействовать послевоенному восстановлению", — заявил Голоб.

В правительстве Словении рассказали, что страна будет способствовать послевоенному восстановлению Украины. В частности, готова приобщиться к реконструкции Изюма в Харьковской области.

Молдова

Украину сегодня посетила и президент Молдовы Мая Санду. Она об этом сообщила в собственных соцсетях.

"Сегодня мы с народом Молдовы вместе с мировым сообществом чтим память о терроре, причиненном мирным жителям в Буче год назад. Уважаем невиновных и скорбим", — заявила Санду.

Президент Молдовы Мая Санду в Буче Фото: Майя Санду / Твиттер

Лидер подчеркнула, что демократические страны должны сотрудничать для обеспечения расследования зверств и наказания за них российских захватчиков.

Президент Украины опубликовал видео из Бучи. Политики почтили память жертв российской оккупации.

"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации. Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор", — подписал кадры Зеленский.

Напомним, вчера президент Молдовы Мая Санду рассказала о планах Кремля по дестабилизации ситуации в стране. Она заявила, что Россия хотела использовать Молдову, как это делает с Беларусью.

Сегодня, 31 марта, в Кремле прокомментировали предложение Александра Лукашенко прекратить боевые действия. По словам пресс-секретаря президента РФ, война в Украине — единственное средство достижения целей страны-агрессорки.