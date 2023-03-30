"Молдоване — не подданные Кремля": Санду рассказала о попытках РФ свергнуть власть Молдовы

Россияне продолжают работать над дестабилизацией ситуации внутри страны. По словам президентки, Кремль стремился использовать Молдову как Беларусь в войне против Украины.

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Угрозы военной агрессии со стороны страны-агрессорки для Молдовы нет, однако Кремль продолжает работать над свержением молдавского правительства. Об этом заявила журналистам телеканала VB президент Мая Санду.

Санду сообщила, что война в Украине имеет серьезные последствия для Молдовы. Однако самым главным лидер государства считает то, что благодаря украинцам удалось сохранить мирное небо.

"Самое главное, пожалуй, то, что нам всем удалось сохранить мир, нам удалось обеспечить людям безопасность здесь, в Республике Молдова. Конечно, это благодаря мужеству украинцев, защищающих собственную свободу и сдерживающих русскую армию, которая является армией агрессора", — сказала она.

По словам президента, риска военной агрессии России благодаря сопротивлению украинцев нет. Украину Санду назвала щитом. В то же время она рассказала о попытках Кремля свергнуть правительство Молдовы.

"Российская Федерация пытается подорвать власть, и у нас есть еще больше доказательств. Понятно, что РФ пытается создать в Кишиневе пророссийское правительство, чтобы использовать Республику Молдова, в том числе против Украины, как это делается, например, в случае с Беларусью", — объяснила Санду.

Она вспомнила заявления Кремля о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. По мнению президента, подобное могло произойти и с Молдовой, ведь руководство России стремилось использовать страну в собственных интересах. Однако, подчеркнула она, этому помешала независимость правительства, избранного гражданами.

Санду уверена, что попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове РФ не пресечет. Однако также она верит, что российское руководство увидело способность молдован защититься и наличие у них международной поддержки.

"Мы говорим тем из Кремля, что молдаване не являются их подданными и не будут делать то, что от них требует Москва, сколько бы они нам ни угрожали — решаем мы, решают граждане Республики Молдова", — заявила глава государства.

Также Санду рассказала, что коррупция в Молдове — в интересах России. По ее словам, коррумпированные политики являются средством контроля страны-агрессорки.

"В интересах Российской Федерации, чтобы здесь, в Республике Молдова, была коррупция, был хаос, чтобы были коррумпированы политики, которых они могли бы покупать и использовать в своих интересах, и это делается для контроля", — объяснила Санду.

Напомним, сегодня во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в австрийском парламенте члены одной из партий устроили протест. Коллеги раскритиковали их за "позорную" затею.

Ранее, 29 марта, стало известно о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встретиться с лидером страны-агрессорки Владимиром Путиным. Президент РФ может посетить открытие атомной электростанции в городе Гюльнар.