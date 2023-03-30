Австрийские депутаты устроили протест во время выступления Зеленского (фото, видео)

Члены партии FPÖ выставили перед собой таблички с надписями "Пространство для мира" и "Пространство для нейтралитета", после чего покинули зал. Под зданием парламента собрались активисты, считающие позором приглашение президента Украины на заседание.

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Сегодня, 30 марта, в австрийском парламенте прошла видеотрансляция выступления президента Украины Владимира Зеленского. Фракция FPÖ выразила свой протест, оставив помещение во время выступления лидера. Коллеги осудили депутатов. Об этом известно из материала Vienna.AT.

Президент выступил в зале пленарных заседаний Национального Совета Австрии. Его речь транслировалась онлайн. Лидер Украины поблагодарил австрийцев за помощь его стране.

"Когда мы обращаемся к вам с просьбой о поддержке, мы просим защитить жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Также президент пригласил в Украину австрийских депутатов, чтобы они убедились в этом своими глазами.

Одна из фракций выступила против выступления украинского лидера и устроила протест. Депутаты FPÖ в начале речи достали таблички с надписями "Пространство для мира" и "Пространство для нейтралитета", которые разместили на столах перед собой. Затем они вышли из помещения.

Время для вопросов главы МИД Австрии партия FPÖ использовала для критики. Началась дискуссия о нейтралитете страны, но депутаты других фракций осудили протест коллег.

Реакция депутатов и общества на протест FPÖ

Австрийские журналисты сообщили, что на акцию под парламент вышло около сотни активистов. Один из них, по имени Стефан Кризманыч, приглашение Зеленского для выступления назвал "позором". Он сказал медийщикам, что президент Украины открыто сотрудничает с ультранационалистами, устраняет оппозицию и толерует "черные списки".

Однако коллеги депутатов протест не поддержали. Представители разных партий раскритиковали акцию, назвав ее позорной, а предложения самой FPÖ пророссийскими.

"Досадно, что они так ведут себя. Это настоящий позор", — заявил спикер ÖVP Рейнгольд Лопатка.

Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER Фото: APA/ROBERT JÄGER

Он подверг критике коллег за то, что те выступили против Зеленского. По его словам, Украина "мудро и решительно" противостояла агрессору, за что заслуживает уважения. Также он подчеркнул, что украинцы защищают сейчас свободный западный общественный строй.

"Если кто-то здесь, в Палате представителей, и изменяет нейтралитету, то это FPÖ", — констатировала пресс-секретарь партии Зеленых Эва Эрнст-Диедзич.

По ее словам, война в Украине ставит под угрозу стабильность во всем мире. Также она поблагодарила общество за солидарность и то, как приняли украинских беженцев.

"Если вы подаете сюда только 30 пророссийских предложений в год, это не является ни сигналом мира, ни сигналом нейтралитета", — сказал вицелидер SPÖ Йорг Ляйхтфрид.

Руководитель NEOS Беата Майнль-Райзингер заявила, что ей стыдно из-за того, что члены парламента не могут отличить жертву от преступника.

Напомним, посол России в Будапеште Евгений Станиславов сообщил, что Венгрия вошла в список "недружественных стран". Однако, по его словам, россияне готовы к конструктивному сотрудничеству с венграми.

Также 30 марта глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал председательство страны-агрессорки в Совбезе ООН с 1 апреля. По его мнению, это похоже на злую шутку.